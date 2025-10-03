ことし7月、地震による津波被害を受けた三重県鳥羽市の浦村かき。今年の出来は？

【写真を見る】7月の津波被害乗り越え…秋の味覚“浦村かき”の出荷はじまる｢大ぶりで甘みもありプリプリ｣ 三重･鳥羽市

（西本明日華記者 三重・鳥羽市 生浦湾）

「こちらの養殖場ではかきの出荷作業が進められています。カゴいっぱいに、かきが入っていきます。大漁です」

この地方の秋の味覚「浦村かき」。かき養殖の町として知られる鳥羽市浦村町では、かきの出荷が始まりました。

三重県鳥羽市にはことし7月に、ロシアのカムチャツカ半島で起きた巨大地震の影響で40センチの津波が押し寄せ、浦村地区では約2000台のかきの養殖いかだのうち、372台が流されるなどの被害に遭いました。

（浦村シーファーム・浅尾大輔さん）

「内海になると被害が大きくて（いかだが）重なり合ったり、かきとアンカーロープがぐるぐるになったり…」



浦村シーファームの被害当時ときょうを比べてみると、重なることなく並列に。約1か月かけて復旧作業が進められ、すっかり元通りです。

今年の出来は…大ぶりで殻いっぱいに身が詰まる

またここ数年浦村かきは大量死が続き、浦村シーファームでは去年約7割のかきが死んでしまったといいます。黒潮大蛇行の影響とみられ暖かい海水が入り込み、熱に弱いかきの大量死につながったなどと考えられています。



その後、ことし4月に黒潮大蛇行が終息。今年のかきを見てみると…

（浅尾さん）

「今収穫したかきは大ぶりなかきが多い。ダントツに死んだのが少ない」



大ぶりで殻いっぱいに身が詰まったかきに！



（浅尾さん）

「すごく甘みもある。貝柱もプリプリしておいしい」



今年は1本のロープに去年の倍以上のかきが。ここ数年で、味も量も最高だといいます。

（浅尾さん）

「ことしやっと（いいものが採れた）という感じ」



1年で出荷できるため、臭みが少なく生で食べるかきとして人気の浦村かき。浦村シーファームのかき小屋「かきいち」では10月4日から営業が始まり、生かき1個250円で販売されるということです。