¸½Ìò¹â¹»À¸FW¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉFW¡©¡¡ÂåÉ½OB¤â´üÂÔ¡Ä¡ÖÅ·À¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡ÃÂÀÅÄ¹¨²ð¡Ûº£µ¨Ä»À´¤Ç5¥´¡¼¥ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë18ºÐFW¿·Àî»Ö²»
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë½êÂ°¤¹¤ë18ºÐFW¿·Àî»Ö²»¤Ïº£µ¨¡¢¸½Ìò¤Î¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤éµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤â¸µÆ±ÂåÉ½FW¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡ÖËÜÅö¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡Ä»À´¤ÎU-18¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤Ê¤¬¤é2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿·Àî¡£7·î¤ÎÂè23ÀáÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿Àï¡Ê2-1¡Ë¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¤ò17ºÐ11¤«·î6Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡28Àá¤Î¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·ÁÀï¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¼¡Àá¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜÀï¤Ç¤Ï2-2¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼¡¤Î·§ËÜÀï¤Ç¤â¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÆ±24Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¡£¥·¥¶¡¼¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏPK¤â·è¤á2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ó¥í¤Î»þ¤Î¸åÆ£¡Ê·¼²ð¡Ë·¯¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÆÃ¤Ë10Âå¤ÎÁª¼ê¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£Ä»À´¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤¬¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¥²¡¼¥à¤Ë½Ð¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¹¤´¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸½ºß¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸åÆ£¤ÎÌ¾¤ò½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ë¤âËÜÅö¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¶¤¬²¶¤¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤È18ºÐ¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¹â¹»À¸¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤è¤Ê¤è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤ä³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Âçµ×ÊÝ»á¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ä¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤È¡¢º¸±¦Î¾Â¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Æ¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ç»ý¤¿¤»¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤â¤Î¡¢Å·À¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£²Å¿Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä»À´¤Ï¸½ºßJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ6°Ì¤ÎÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Þ¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤È¡¢¼«Æ°¾º³Ê¸¢¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤è¤ê´üÂÔ¤Î¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä»À´¤¬¾º³Ê·÷Æâ¤Î¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»Ä¤ê7»î¹ç¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¹ºê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¿ô»ú¾å¤ÏÁ´Á³¤Þ¤¯¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¡¢Ä»À´¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂçµÕÅ¾¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë