『VTuber史上最高にボコされる視聴者参加型スマブラ』

――まずは自己紹介をお願いします

兎乃ゆあさん：「クソガキVTuberの『兎乃ゆあ』と申します。ゲーム実況をメインに活動しておりまして、配信、横動画、ショート動画など様々な形で投稿しております。夢は3Dライブ、フィギュア化などありますが一番は『世界中で愛されるミームになること』です。よろしくお願いします！」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

兎乃ゆあさん：「元々声優として活動していて、活動する上でマネージャーさんに裏切られた経験があり、そこからお仕事もだんだんダメになり、私自身も心の病を患ってしまい、半年以上引きこもって生活をしていました。

その様子を見ていた友人が心配してくれて、『声を使った仕事は、ネット声優やVTuberとか色々あるよ』と教えてもらいました。最初は、ネット声優になろうと思って、YouTubeにボイスサンプルや自己紹介動画をアップロードしていたんですが、その際に別のモデルでVTuberの形で投稿をしていた所『応援するよ』という声もあり、VTuberをやってみようと思いました。そしたら、いろんな動画が伸びてくれたので、VTuberが向いてると思って継続して活動しています」

――おすすめの動画は何ですか？

兎乃ゆあさん：「おすすめは『VTuber史上最高にボコされる視聴者参加型スマブラ』というタイトルの動画です。この動画は、従来の編集方法と変えておりまして、初見の方でも見ようと思ってもらえる尺で動画を作ろうと思ったんです。面白いポイントがずっと続くように、ボコされるシーンだけを連続でピックアップして気づいたら10分経ってたみたいな動画を作るようにしたんですよ。

既存のリスナーさんにも好評で、面白いと言っていただけることが多くて、視聴者参加型配信に来ようかなと思ってもらえるきっかけになっているので、新しい試みがうまくハマってちょっと嬉しかったです。自分でも悩んで編集した作品だったので、すごく感慨深いなと思ってピックアップさせていただきました」

VTuber史上最高にボコされる視聴者参加型スマブラ

https://youtu.be/gLAOjyz4-6M?si=D67_rd3rcbnlIETI



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

兎乃ゆあさん：「私のチャンネルでは、基本的に水、土、日、祝日に配信していて、他の曜日に動画を投稿しております。雑談、視聴者参加型、ASMRなど様々なジャンルの配信をしていますので、お時間合う方はぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。

言語圏を問わずたくさんの方に来ていただきたいので、どんな言語でもコメントをしてほしいです。国内外問わず言語問わず、遠慮なく人に勧めてほしいと思います。本日お話しした動画以外にもたくさん反響があった動画もありますので、見ていただいて面白いなと思ったら共有していただいたり、兎乃ゆあ本人に言ってもらえたら嬉しいので、たくさん話しかけてください！」

ゲーム実況、ASMR、雑談配信等、様々なジャンルの配信活動を続ける兎乃ゆあさんの動画をこの機会にぜひご覧くださいませ！

YouTubeチャンネル『兎乃ゆあ』

https://www.youtube.com/@UNO_YUA

Xのアカウント『兎乃ゆあ🐰🎙』

https://x.com/Uno_Yua

ポケポケの“今”がわかる、最速攻略チャンネル『Sifu【ポケポケ情報】』

『【ポケポケ】「空と海の導き」環境デッキ10選！新カード最強デッキレシピまとめ【ホウオウexルギアex新パック】』

――まずは自己紹介をお願いします

Sifuさん：「YouTubeでポケモンのゲームでの情報系動画をアップしている『Sifu』です。メインのポケモンのゲームと、ポケポケ（Pokémon Trading Card Game Pocket）の2つのチャンネルを運営しています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

Sifuさん：「もともと2021年頃からブログでポケモンの情報発信をしていました。その頃からYouTubeが急速に伸びてきて、テキストよりも動画で情報を探す人が増えていると感じていました。試しに動画を投稿してみたところ、視聴者の方と直接コミュニケーションが取れる楽しさや、動画制作そのものの面白さにハマり、自然とYouTubeでの発信にのめり込んでいきました」

――おすすめの動画は何ですか？

Sifuさん：「おすすめは『「空と海の導き」環境デッキ10選！新カード最強デッキレシピまとめ』というタイトルの動画です。ポケポケは新しいカードが追加されるたびに、今まで活躍しなかったカードの新しい組み合わせが発見され、環境が目まぐるしく変わります。このシリーズでは、週1で最新のデッキをまとめて紹介しており、初心者から上級者まで楽しめるように分かりやすさを意識して作っています。『参考になった』『分かりやすかった』といったコメントをいただくことが多く、とても励みになっています。

紹介するデッキは、もちろん全て自分で実際に使ってみて、どうすれば魅力が伝わるかを考え抜いています。自分の感覚と、視聴者の方の受け取り方は違うので、『このデッキの魅力は何か』『どう使えば楽しく、そして強く使えるのか』をしっかり言語化できるよう、一字一句台本に落とし込んでいます。大変な作業ではありますが、その分、視聴者の方の反応も良いのでやりがいを感じています」

【ポケポケ】「空と海の導き」環境デッキ10選！新カード最強デッキレシピまとめ【ホウオウexルギアex新パック】

https://youtu.be/-dAHR7R1V-I?si=RHHgIqREeNeBYpvZ



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

Sifuさん：「これからもポケポケに関する情報を、分かりやすく発信していきたいと思っています。僕の動画の存在意義は、皆さんがゲームをもっと楽しめるように、分かりやすい情報をお届けすることだと考えています。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。いつも見てくださり、本当にありがとうございます」

ポケポケなどポケモンの情報を発信する動画を投稿し続けるSifuさんの今後の活動に注目です！

YouTubeチャンネル『Sifu【ポケポケ情報】』

https://www.youtube.com/channel/UCsf22ppLrgqdNoek8wc3y5A

YouTubeチャンネル『Sifu【ポケモン情報】』

https://www.youtube.com/@Sifu

Xのアカウント『ポケモンSV情報＠ Sifu』

https://x.com/Sifu_pokePress

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島