前回総裁選で石破首相の推薦人で、静岡5区選出の細野豪志衆院議員がスタジオ生出演。投開票される総裁選に向けた動きや、自民党は本当に変われるのか？津川祥吾アンカーと若狭勝弁護士の旧知の2人が問い質します。



4日の自民党総裁選について、現職自民党議員である細野さんにお話をうかがう前に、細野さんのプロフィールをご紹介します。





細野さんは2000年に民主党から出馬し初当選。民主党政権では閣僚も経験されました。2017年には小池百合子都知事などと希望の党を結成。その後、無所属での活動を経て、2021年に自民党に入り、前回の総裁選では石場総理の推薦人でした。ちなみにアンカーの津川さんとは初当選同期ということで、こちら初当院の写真です。いかがですか、細野さん。（細野豪志 衆院議員）もう遥か昔という感じですね。すっかりテレビの人になられて。お活躍で何よりです。まだ若作りをしなければならない仕事ということで。（澤井志帆 キャスター）そして若狭さんとも希望の党の結党メンバーとして共に活動されたということです。（コメンテーター 若狭勝 弁護士）8年前は本当に2人きりで希望の党の結成に向けて政策や何かの話をしていた。本当に深い深い中で、男と男の関係だったんですよね。（細野豪志 衆院議員）あの選挙よく2人でやりましたよね。いやもう本当に新しい政党を作ろうということで、正直かなり無謀なチャレンジでしたけどね。あれが私は野党側で保守政党を作るという最後のチャレンジだった。元民主党に入った時も、当時熊谷弘さんとかいましたよね。ですからもう一つ保守政党を作ろうという流れだったんだけど、あれで結局最後、これではもうダメだとなって希望の党に行って、そこが最後私の別れ道で、もう政治家を辞めるか、自民党に入るかということだったんですけど。（コメンテーター 若狭勝 弁護士）ある意味だから僕はね、その時の経験を踏まえて、僕は細野さんすごい信用してるし、信頼感のある政治家だと思ってるんで、後ほどちょっといろいろと伺います。（細野豪志 衆院議員）根掘り葉掘りですか、なんかつらいな。（津川祥吾 アンカー）先ほども紹介ありました通り、細野さんは昨年の自民党総裁選挙で、推薦人にもなられました。石破内閣、石破首相を生んだ一人と言っていいかと思います。率直にこの石破内閣のこの1年間、どのように評価されますか。（細野豪志 衆院議員）石破首相が目指したものっていうのは、いくつか明確にあったと思うんですよね。例えば防災庁を作るっていうのは、いよいよ来年度ということで、ここまで急ピッチで進んできましたし、あとは防衛大臣を長くやってこられているので、自衛官の処遇改善なんかは、これまでにはないスピードで進んだと、ですから一定の成果はあったと思います。あとは何と言っても、やはり日米関税合意という、非常に難しい交渉を石破首相と赤澤経済再生相がやり切ったと。だから私は仕事をした内閣だというふうに思っているんですが、残念ながら、挙党体制でそれを支えるという体制が作れなかった。結果としてわずか1年でこういう形で終わることになったということについては、率直に言って、推薦になった人間として責任を感じているんですよね。ですから今回の総裁選挙は、もちろん判断をしなければならないんだけど、あまり主体的に関わっていないのは、私自身が一回ここで一区切りつけた上で再出発したほうがいいかなという思いがあったからですね。（津川祥吾 アンカー）石破内閣の評価としては、やろうとしたこと、政策的な部分は決して間違っていないという評価で、ただ党内のガバナンスがうまくいかなかった、今回やめざるを得ないのは、これはもうやむを得ない？（細野豪志 衆院議員）私は最後まで、総裁選挙の前倒しについては、やるべきではないという考えでしたので、やむを得ないというよりは、非常に残念だという思いのほうが強いです。（津川祥吾 アンカー）今回、総裁選、まさに明日が投開票日という形になりますが、5人の方が今回立候補されています。この5人の候補者の方々、自民党の一議員として、この5人の候補の方々どのように評価をされますか？（細野豪志 衆院議員）小泉さんは初当選28歳ということで、津川さんと私と同じ年に初当選なんですよね。ただ我々みたいに、どこから出ていたか分かんないという存在じゃないから、若い時からものすごく注目されているから、凄まじいプレッシャーの中でやっておられたということでね、津川さんも知っているでしょ、直接重なってますもんね。ですから、よくここまで頑張られたなという印象ですね。あと、今回、総裁選挙を見ていても、いろいろ言われることがあるけど、落ち着いて闘っておられるので、ちょっと上から目線で恐縮ですけど、本当に成長もされて、立派に闘っておられると思います。高市さんは、この人は努力家なんですよね。ですから、もともと政治家と関係ないところから出てきて、本当勉強家だし、演説も本当に迫力があるし、いろんなものを乗り越えてここまで来ておられると思いますね。林さんは、この方は教養があるんですよね。あとは余裕がある。もちろん非常に優秀なんだけど、それだけじゃなくて、例えば、音楽を楽しまれたりとか、人生も楽しまれていて、そういう良い部分が討論を通じて、すごく出てるかなと思いますね。茂木さんは、いろいろな役職を経験しておられるし、官僚以上に頭がいいって言われていてですね、なんでもできるし。あと実は茂木さんはもうちょっとそこを出した方がいいと思うんだけど、この人も結構苦労人なんですよね。元々、基盤があったわけでもなんでもないので、本当に自分で選挙区を作ってこられて、盤石の後援会も作っておられるんですよ。今日さっき、党員の表彰を受けてきたのですが、私6位だったんですけどね、自民党議員の中で。茂木さんは、4位かな、5位かな。ですから、本当に強い基盤を作っておられる方ですね。小林鷹之さんは、二階派で一緒だったんで、食事も何度もしましたし、性格もいいし、背もありますしね、押し出しもいいし、特に去年と比べても、今年はすごくいい演説されてるなという印象があります。（津川祥吾 アンカー）石破内閣を作った立場で言うと、細野さんからしても石破内閣ダメだったって言うなら別ですけども、この政策を継続していくべきだという形になるかと思います。その石破内閣を継承していくという意味で言うと、どなたが一番それに近いですかね。（細野豪志 衆院議員）まだ最終的に決めてないので、どなたがということは、誰がということはちょっと控えますが、日米の関税交渉にしても、防災庁にしても、過去の経緯も含めてしっかり引き継いで結果を出せるっていうのは、私がこれまで関わってきた中で言うと、もう最重要ということになると思うんですよね。そうするとおのずと、この人かこの人かなぐらいの感じにはなりますね。（津川祥吾 アンカー）どの人とどの人ですか？（細野豪志 衆院議員）それはご推察にお任せしますが、まだちょっと実は決めてないんですよね、最終的に。今晩ゆっくり考えますけど。（津川祥吾 アンカー）若狭さんもかつて国会議員されてますが、若狭さんからご覧になって、今の自民党総裁選いかがですか。（コメンテーター 若狭勝 弁護士）石破総裁が選ばれたときと同じような、なるべくいいこと言って、国会議員票を入れてもらいたいというような、そういうような戦いがあって。逆に言うと、この人すごいリーダーシップがあるねっていう、国民の目から見る人がなかなかいない。つまり自分の意見や主張を結構トーンダウンさせたりして、なるべく多くの人に支持を得ていたいというような、そういう総裁選になっているので、ある意味冷めて国民が見てしまうんじゃないかと思うんですけど。むしろ総裁、総理になったら、この人だったら相当リーダーシップがあって、引っ張ってくれてるなっていうふうに思える人っていうのは、やっぱりこういう時に、意見の違うところは本当に自分の意見をきちんと出して、私はこの意見でいきますというような形の方が、むしろ国民はその激論を交わすような形の方が、やっぱり自民党らしい、自民党の信用信頼っていうのにつながるんだろうと見てます。（澤井志帆 キャスター）続いては投票先について県内議員の動向を見ていきます。態度を明確にしているのが深沢議員、勝俣議員、若林議員の3人です。そして上川議員は小泉氏、城内議員は高市氏を支持すると見られています。細野さんを含め、3名が態度を明らかにしていません。（津川祥吾 アンカー）先ほどから細野さん、どなたかっていうのはまだ決めてないよって話でした。こちらでは未定というふうに出てますが、これは未定なんですか？それとも決まってるけど言わない、どちらですか？（細野豪志 衆院議員）未定ですね。（津川祥吾 アンカー）なんで未定なんですか。（細野豪志 衆院議員）なかなか悩ましい。一つは政権の継承っていうのもあるし、もう一つね、やっぱり重要なのは、国際社会が激変してるわけですよね。特に東アジアの安全保障環境っていうのは本当に厳しい中で、それに対応できる人っていうのも、もう一つの条件だと思うんですね。それは自民党が簡単に下野できない理由でもあるんですよね。仮に自民党以外にもう一つ政権を担う、安心して任せられる政党があるのであれば、解党的出直しはむしろ下野した方がやりやすい。それがないから、我々はここでもう一回頑張らなきゃならないって、こういう話になるんですけど、それをやれるのが誰かなっていうのが、もう一つの判断基準かなと思ってましてね。いつまでも未定というわけにいかないので、今夜、もう一回しっかり考えますけれども、私が明確に判断基準としたいと思ってるのは二つ。政策の継承と、生き馬の目を抜く国際社会で通用するリーダーが誰か、これですね。（津川祥吾 アンカー）若狭さん、今の判断基準だとどなただと思いますか。（コメンテーター 若狭勝 弁護士）少なくとも、小泉さんか、林官房長官。二人のうちの要するに、国際的に生き馬をうんたらかんたらっていうところだとすると、林さんかなと思いますけどね。（津川祥吾 アンカー）例えば候補者がまだ決まってない段階であれば、もちろん言えない。あるいは手を挙げただけで、まだ何をするか言ってないんだったら言えない。でも、投票日は明日ですよね。今、自民党の有権者の皆さんは、もう皆さん投票されたと思います。あとは議員の皆さんがこれから投票するというところだと思いますが、自民党員の方以外も含めてですね皆さんが政治家の行動発言を見ている中で、ここはやっぱりはっきり言った方がいいんじゃないですか。（細野豪志 衆院議員）投票日は明日ですからね。明日しっかりその時点で判断しておくことは大事だと思いますね。最後までいろんな討論会があったので、なかなかリアルタイムで見れないんですけど、できるだけチェックするようにしているんです。私がこの発言はやはり注目に値するなと思ったのは、林さんが靖国神社から（A級戦犯を）分祀するという話をされましたよね。あれ私も祖父が熱心だったということもあって、本当に天皇陛下に靖国神社に参拝していただきたいなと思っているので、その環境を積極的に作ると発言されたのは、非常に私は素晴らしいご見識だなと思ったんですよね。かつて中曽根政権と、あとは安倍政権でもチャレンジしているんですけど、こういう歴史に残るしっかり実績を残せる内閣であれば、これは望ましいなと思います。ただ林さんが総理としておやりになるのか、もしくは参謀としておやりになるのか？あとは国民生活に直結するところで言うと、小林鷹之さんが社会保険料の引き下げを早い時期から言っていたのは、非常に大きいと思うんです。もうこれ以上若い人たち社会保険料の限界ですから、それを放置をするのはこれ以上無理だということでおっしゃったのは注目していて、途中の段階から小泉さんがそれを言い出した。これもいいと思います。おそらく維新との橋渡しも含めて小泉さんは意識をされたんでしょうけどね。そのあたりに注目しているんです。本当に別にごまかしているわけじゃなくて、誰がやるのが一番リーダーとしてふさわしいのか、あとは一人でやるわけじゃないですから、いずれにしてもチームを作るわけですからね、どういう組み合わせが一番いいのかなというのを最後まで考えた上で結論を出したいと思っています。（澤井志帆 キャスター）さて今回の総裁選で候補者が口にするのが、自民党の再生、解党的出直しです。本当に自民党は変われるのでしょうか？キャッチコピーに「＃変われ自民党」を掲げた今回の総裁選。（小泉進次郎氏）「自民党再生に向けた、新たな出発点にしようじゃありませんか」（高市早苗氏）「今、本当に私たちが反省しなきゃいけないことはたくさんあります。」（林芳正氏）「自民党は本当に生まれ変われるのか、再生できるのか、再び国民の声をしっかり聞けるのか。」候補者たちが口にするのは解党的出直し、自民党の再生。県民は今回の総裁選をどう見ているのでしょうか？（60代女性）「どなたがなっても、これってないかなと思うんですけど。みんななんか横見て話してるっていうか、誰のための総裁選か。国民じゃないなっていう風に思ってしまっているので、ちょっと残念かな」（20代女性）「なかなか若者の声が届かないところがあると思うので。私たち世代とかより、もう少し若い世代とかの声がしっかり届いて、その意見をしっかり聞いてくださる人を私たちも見て応援したいなという風に考えています。」（10代男性）「新しくなれるチャンスなんじゃないかなって感じはする。」（40代女性）「物価高対策って言って、みんなしてくれそうな雰囲気はありますけど、皆さんおっしゃってるから。実際問題どうなるのかなっていうところは気になります。あとはやっぱり外国との対策にやっぱり対応できる方っていうのを期待したいので、そういう方になってほしいのが一番ですよね。（津川祥吾 アンカー）皆さんは期待もあり、不安もありというところで、まだ自民党変われるのかというところについては、まだ疑問符がつくような、そんな声も多かったかと思いますが、若狭さんはこの皆さんの声を聞いて、自民党変われるという風に思われますか？（コメンテーター 若狭勝 弁護士）結論から言うと直ちに変えられるというか、変わっていくということはまずないと思うんですよね。ただ次の総裁が誰になるかっていうのは、日本のやっぱり10年20年を見据えた場合、非常に大事だと思うんです。国際的にも今一番そういう意味において、日本の立ち位置というのが大事な時ですから、外交的なところにおいてはやっぱりここで誰が選ばれるかっていうのは、私はすごい大事だと思います。（津川祥吾 アンカー）今回、まさに明日、新しい総裁が選ばれますが、どなたになるにせよ、新しい総裁が選ばれました、自民党は変わらなきゃいけない、ということを前提だとすると、どう変わるべきですか？（細野豪志 衆院議員）もちろん変わらなきゃならないんだけど、それ以前にもう15日に首班指名ですから、10日ぐらいしかないわけです。その間に連立の組み替えができれば一番いいんですけど、そこまでいかないまでも、野党の最低限の協力を得られないと、確実に首相に選ばれるとは限らないわけですよね。ですから、まずは安定した体制をどう作るかっていうことにエネルギーを使うことになると思います。総裁も大事だけど幹事長も極めて大事で、どの幹事長であれば、例えば国民民主・榛葉幹事長と話ができるのかとか、どの幹事長であれば維新と協議ができるのかとか、それが最初のおそらく作業ということになるんじゃないかと思います。（津川祥吾 アンカー）本音と建前という言い方はしたくありませんが、まさに人間関係で話ができるパイプがあるというのも確かに一つ大事だと思いますが、大前提としては自民党が何をしたい党なのか、それがはっきりしないと野党としても組みようがないというのは正論だと思いますが、今そういう意味で自民党が変わるのか、石破政権をこのまま続けるのか、ここを変えるのかというところはものすごく大事だと思いますが、細野さんとしては自民党はどう変わるべきだと思いますか？（細野豪志 衆院議員）一つは派閥がなくなりましたので、こういう総裁選挙の時に一人一人が自分の信念に基づいて、きちっと結論を出していくということは大事だと思うんですね。ですから私もいろんな方から呼ばれるので、いろんな会合には出るし、いろんな皆さんと情報交換をしますけれども、誰かに言われたから決めるのではなくて、自分で決めるということにしたいと思います。実際にそこは随分変わってきたと思いますね。あとは率直に言って、なぜ参議院選挙であれだけ負けたかというと、結局、国民が今物価高で非常に苦しい立場にいるのに、それに寄り添ってないというふうに国民からそう見られた、私ももうちょっとやっぱりやれることはあったんじゃないかなと思っていて、政策面も極めて大きいと思うんです。そこでテーマとして出てくるのは、まずはガソリンの暫定税率、これはやりましょうと。ただ地方も含めて財源まだしっかり確認できていない。あと維新との関係で言えば、社会保険料の引き下げ。これ”言うは易し、行うは難し”で、実際には痛みを伴いますから、どこで削るのかというのはあります。あと国民民主党との間で言うと、共通でできそうな課題としては、年収の壁。去年の12月に3党合意やりましたけど、あれが進んでないというのは自民党の側に責任が非常にあると思っていて、これをどうやり切るか。これも財源必要なんだけど、その辺のねスピード感というか、やってます、やってますじゃなくて、結果を出すというあたりが自民党の変わった姿をお見せできる一番大事なポイントじゃないかと思います。（津川祥吾 アンカー）逆に言うと今、自民党は結果を出せてない、ということでしょうか（細野豪志 衆院議員）財源の問題ね、これは難しいんですけど。これは難しいんだけれども、もうだいたい見えてるわけですから、社会保険料の引き下げで言うならば、医療の削れるところどこなのかという議論だし、年収の壁で言えば、所得税の大胆な改革ですよね、これも大変ですけど、もうやる以外選択肢ないと思います。（津川祥吾 アンカー）決断できる自民党に変われるかどうか、注目したいと思います。