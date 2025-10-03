リーグ戦2連敗でのJ1昇格へ正念場のJ2・ジュビロ磐田。ハッチンソン監督が解任され、新監督には豊富な指導歴を誇るジュビロ磐田U-18監督だった安間貴義氏が就任。リーグ戦残り7試合、J1昇格を目指す戦いが再び始まります。



前節、ホームで大宮に敗れリーグ戦2連敗、順位も8位に後退したジュビロ。昇格プレーオフ圏内の6位大宮とは勝ち点差2。さらに、自動昇格枠の2位長崎とは勝ち点差8とリーグ戦7試合を残しJ1昇格に向け正念場に。





そして9月29日月曜日、そのジュビロに大きな決断が…。オーストラリア人指揮官ハッチンソン監督を解任。名門再建を託され、2025シーズンからチームを率いてきたハッチンソン監督でしたが、シーズンを通して、自動昇格争いに食い込むことはできませんでした。そして、新監督に就任したのはジュビロ磐田U-18の監督を務めていた安間貴義氏。安間新監督は浜松市出身の56歳で、かつて甲府やFC東京などで指揮を執るなど、20年を超える豊富な指導歴の持ち主です。（ジュビロ磐田 安間貴義 監督）「しっかりとプレーオフ出場圏に入る、自動昇格も諦める必要はない。あえてしっかりと昇格と口にしながら、立ち振る舞いからやっていくことが必要。」ここまで得点は、リーグ2位となる48ゴールを奪っているジュビロですが、失点はここ2試合で6失点を喫するなど、リーグ14位となる42失点。昇格に向けては、守備の立て直しが急務となる中、安間新監督は…。（ジュビロ磐田 安間貴義 監督）「守備があまりうまくいっていないというのが正直なところ。守備の約束事が明確でない部分がたくさんあると思うので、時間少なく大きく変えられない分、しっかりともう1回修正してやっていきたい。」そして安間監督の初陣は4日アウェーで行われる甲府戦。リーグ戦は残り7試合。選手、スタッフが一致団結して、J1昇格を目指す戦いが再び始まります。（ジュビロ磐田 松原 后 選手）「監督が代わってどうリアクションできるのか、選手がまずは体現しなければいけないと思うので、一人一人が主体性をもつ必要がある。」（ジュビロ磐田 安間貴義 監督）「31試合を戦って8位は偶然ではなく必然の順位だと思う。やるべきことをもう1度しっかりやって、0対0の時間を嫌がらず、勝負に徹して、一つずつあがっていければ。」1年でのJ1復帰を果たすため、浮上のきっかけとできるか。注目の一戦です。今週末のJリーグそのほかの日程は、J1・清水エスパルスは4日にホームでFC東京と対戦。J2・藤枝MYFCは4日ホームで富山と対戦。J3・アスルクラロは5日アウェーで高知と対戦します。