“新国宝ボディー”と呼ばれ人気のグラビアアイドル榎原依那（27）が10月2日、Instagramを更新。雑誌撮影現場での水着姿のオフショットを公開し、「サイコーかよ いなちゃん！」「永久保存版ですね！」など、絶賛する声が寄せられている。

2024年2月29日発売の写真週刊誌『FRIDAY』でグラビアデビューし、話題になった榎原。2025年2月には創刊40周年を迎えた『FRIDAY』の記念企画「グラデミー賞」が発表され、写真集1000タイトル以上・グラビアアイドル200人以上の中から栄えある「大賞」を受賞するなど、グラビア界を席巻している。

Instagramでは、圧巻のボディーが際立つグラビア撮影現場での水着姿のオフショットを数多く披露しており、「ボリューム感が好きすぎる！」「女神降臨ですね！」など、絶賛の声が寄せられている。

9月29日に発売した漫画雑誌『週刊ヤングマガジン』では表紙と巻頭グラビアを担当しており、10月2日の投稿では「ヤンマガオフショット。好評みたいでうれしい!!」とつづり、水着姿でポーズを決める撮影現場での様子を公開した。この投稿にも「可愛過ぎるよぉ〜！」「So beautiful!!」「綺麗なカラダのラインだなぁ」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）