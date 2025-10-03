クマに襲われ70代女性が心肺停止、別の女性とは連絡とれず「遭難」か　4人グループでキノコ狩り　クマ発見には至らず…宮城・栗原市

宮城・栗原市でクマに襲われた70代の女性が心肺停止となっていて、さらに、別の女性の行方が分からなくなっています。

現場である栗原市北部の荒砥沢ダム付近の山中では、緊急車両が集まり対応に当たっています。

3日午後1時半ごろ、栗駒山でキノコ狩りをしていた人から、「仲間の女性がクマに襲われた」との通報が警察に入りました。

警察などによると、キノコ狩りをしていたのは70代の4人のグループで、このうち女性1人が出血した状態で発見されました。

心肺停止の状態だということです。

また、別の女性1人と連絡が取れておらず、警察は遭難している可能性があるとみています。

残りの2人には、けがはないということです。

FNNのヘリコプターが現場に到着した直後の午後4時15分ごろの映像では、警察車両の他に救急車なども止まっていて、道路には担架なども置かれています。

そして、警察官数人が山のほうを見ています。

4人は山の中で別々にキノコ狩りをしていたということで、警察は連絡が取れている人から話を聞くなどして当時の状況の確認を進めています。

3日の捜索は午後6時半ごろに打ち切られ、4日に再開するということです。