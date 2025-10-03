「違法では？」トランプ大統領の18歳孫娘めぐり物議…ホワイトハウス内で自身立ち上げのアパレルブランドのPR写真撮影

トランプ大統領の孫娘、カイ・トランプさんが立ち上げたアパレルブランドの宣伝でホワイトハウスが使われたとして、物議を醸しています。

アメリカのホワイトハウスから出てきたトランプ大統領。

すぐ横には、リュックを背負った女性の姿がありました。

カイ・トランプさん。

トランプ大統領の孫娘です。

そのカイさんが着ている洋服が、ある騒動の引き金となりました。

カイさんはトランプ大統領の長男、ドナルド・トランプ・ジュニア氏の娘で現在18歳。

11人いる大統領の孫の中で最年長です。

トランプ氏と同じく、カイさんもゴルフが大好き。

その腕前はプロに匹敵するほどだといいます。

SNSでの注目度も高く、2024年のアメリカ大統領選ではSNSなどを駆使し、トランプ氏の返り咲きを後押ししました。

そんなカイさんが9月に立ち上げたのが初のアパレルブランド。

売り出したのは、自身のイニシャル「K・T」がプリントされた白、黒、紺の3色のスウェットシャツで、価格は約1万9000円です。

カイ・トランプさん：

皆さんの応援には本当に感謝しています。私にとって、とても大きな意味があります。夢がかなった瞬間なのです。

ホームページ上の写真が撮影されていたのは、背景に白い柱が並ぶおしゃれな場所。

実は、この場所がホワイトハウス内の廊下とみられているのです。

こうした行為を受け、SNSではホワイトハウスを自身の商品販売に使用するのは違法などと指摘されています。

アメリカメディアの取材に対し、ホワイトハウスは「ホワイトハウスの敷地内での写真撮影は禁止されておらず、彼女の製品に対する政府の承認もないので問題はない」としています。