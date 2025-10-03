シューター・ジェニングスが、2002年に他界した父 ウェイロン・ジェニングスの未発表曲アルバム『Songbird』を本日10月3日にSon of Jessi（Thirty Tigers）からリリースした。

（関連：藤井 風『Prema』評 哲学者・柳澤田実：音楽の根底にある“終わり”=“死”の感覚）

本作は、ウェイロンの未発表音源を集めた3枚のアルバム（3部作）のうちの1枚目であり、ウェイロンと彼の長年のドラマーであり共同プロデューサーであるリッチー・オルブライトが、1973年から1984年にかけ、様々なスタジオで制作した音源を集めたものだ。

オルブライトや、ペダルスティールギタリストのラルフ・ムーニーを含むウェイロンのバックバンド ザ・ウェイラーズのメンバー、そしてトニー・ジョー・ホワイト、ジェシ・コルターなどの特別ゲストが参加。ハリウッドのサンセット・サウンド・スタジオ3にて、シューター・ジェニングスが新たに編纂とミックスを担当した。

・シューター・ジェニングス コメント

アルバム『Songbird』は、父（ウェイロン・ジェニングス）の現代への帰還を祝福する最初の作品で、これから数年の間に、誰も聴いたことのない音源が次々と明らかになるでしょう。このプロジェクトを通して、父がなぜ音楽を作り続けたのか、まったく新しい理解をもたらしてくれた。テープには懸命な努力の跡があり、その中にある情熱と魂は、録音された日と同じように今も生き続けているんです。このアルバムが、私に与えてくれた喜びを皆さんにも届けたいと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）