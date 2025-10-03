紗栄子「ゆらいだ時こそ」保湿力を評価！愛用のとろみ化粧水

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【年代別】紗栄子の肌、どうやって作られた？』の動画を投稿。年齢別の肌悩みについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紹介したコスメは紗栄子さんなりの使用感なども語ってくれていました！

■化粧水

動画内に登場したのはこちら！

ライスフォース/ディープモイスチュアローション 税込8,800円（公式サイトより）

お米由来の保湿成分が配合された、しっとりとしたとろみのあるテクスチャの化粧水！

紗栄子さんはこちらについて「お米のパワーってすごい好きなんだよ」「自分に合う」と自身の肌と相性がいいアイテムだと紹介。

そして「ゆらいだ時こそ使いたい」と、季節の変わり目など肌が不安定な時にも使いたいともコメント。

仕上がりについても「本当にしっとりする」と保湿力の高さを評価していました！

■動画もチェック

動画内では、年齢別の肌悩みについてトーク！ぜひチェックしてみてくださいね。