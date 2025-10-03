復調の兆しを見せる角田裕毅がF1戦線に「生き残るシナリオ」は？ フェルスタッペンと築く“相棒関係”が焦点に
レッドブルは来季も体制を維持するのか(C)Getty Images
レッドブルの角田裕毅の来季の去就が注目されている。昨季は古巣RB（現レーシングブルズ）との契約延長が正式に発表されたのは6月のことだった。今季はシーズン終盤にさしかかる中でもシートが固まっておらず、4月の第3戦日本GP直前に移籍したレッドブルについては第17戦アゼルバイジャンGPで6位入賞を果たしたものの、なかなか結果を残せないレースが続き、チーム残留は危うい状況だ。
ただし、レース専門放送局『スカイドイツ』によると、F1で通算6勝を挙げているラルフ・シューマッハー氏は「バクー（アゼルバイジャンGP）でのレースが、状況を変える可能性がある。（レーシングブルズの）アイザック・ハジャーが優勢だが、チームはツノダにも興味を持ち続けるかもしれない」と指摘した。
レッドブルの懸念材料はここ数年のレース車両がエースのマックス・フェルスタッペンだけが操れるピーキーなマシンになっており、セカンドドライバーにとってはじゃじゃ馬同然で、フェルスタッペンをアシストできるようなパフォーマンスを見せられなかった点だ。
角田は常に古いパッケージのマシンをあてがわれてきたこともあり、同情の余地はある。それに昨年12月にアブダビで行ったポストシーズン合同テストでで初めてレッドブルのマシンをドライブした際に「このマシンは僕のドライビングスタイルに合っているように感じた。適応に戸惑うことはほとんどなかった」と話していた。
レッドブルでアドバイザーを務めるヘルムート・マルコ氏もオーストリアのテレビ局『ORF』のインタビューで「ユウキはマックスのセットアップを気に入っている。2人の嗜好が似ているから、うまくかみ合っている」と語り、セットアップの親和性を指摘している。
来季はパワーユニットがホンダからフォードと提携したレッドブル自社開発の仕様になる。性能は未知数で、仮にパワー面での苦戦が続くとしたら、セットアップの傾向が似通っているセカンドドライバーを起用した方がマシンの弱点を見つけやすくなる。ラルフ・シューマッハー氏が角田の続投に対する可能性に言及するのはこの点が考えられる。
レッドブルは10月末のメキシコシティーGPごろがセカンドドライバーの決定時期としていたが、クリスチャン・ホーナー前代表の更迭で後任に起用されたローラン・メキース代表は「急がない」ともう少し熟慮する時間が必要との見解を示している。メキース氏の前職は古巣レーシングブルズのチーム代表で角田の長所も短所も知り抜いており、レッドブルに必要な存在とみていてもおかしくない。
せっかく手にしたセカンドドライバーの座を死守するには、フェルスタッペンから「また一緒に組みたい」と同意を得られるかどうかに尽きる。来季にマシンのパフォーマンスが足りないと判断されれば、フェルスタッペンは愛想を尽かして27年に他チームに移籍してしまう恐れがある。だからこそ、角田がフェルスタッペンをレース中に背後でアシストできるくらいの力を持つ「糟糠の相棒」になれば、逆転残留もあり得る。
まずは次戦シンガポールGP（10月5日決勝）で、上位に入って難敵マクラーレン勢の攻勢を阻むことが求められる。
