終戦のメッツに酷評止まず 米誌は指揮官続投に“悪臭つきまとう”と非難「失望と屈辱のワンツーパンチを喰らった」
ソトはシーズンが進むにつれて調子を上げていったが…(C)Getty Images
今シーズン、プレーオフ進出を果たせなかったメッツは、野球部門代表デービッド・スターンズが9月29日、記者会見の場でカルロス・メンドーサ監督の続投を発表した。スターンズ代表はシーズンを総括し、来季への雪辱を誓ったものの、今なお、“失態”へのバッシングは鳴りやまない状況だ。
昨秋はポストシーズンの舞台に立ち、後に王者となるドジャースに敗れたもののリーグチャンピオンシップシリーズまで勝ち進んでいたメッツ。2025年のワールドシリーズ制覇を目標に掲げ、オフにはFA市場でフアン・ソトを獲得するなど大型補強に踏み切った。だが、球界随一とも評される戦力を揃えながら、シーズンでは期待通りの結果とはならず10月を前にまさかの“終戦”という結果に。ソト獲得時での総額7億6500万ドル（約1139億円）など、例年以上に潤沢な資金を補強に注ぎ込んだ挙句、プレーオフを逃すという失望の一年となった。
米誌『The Athletic』では9月30日、公式サイト上において、ウィル・サモン記者によるメッツ再建についての手記を掲載。前日に行われたスターンズ代表の会見をもとに今季の問題点などを指摘しており、その中では首脳陣への非難の声なども綴られている。
サモン氏はトピックの冒頭より、「メッツの野球部門代表デービッド・スターンズと監督カルロス・メンドーサは来季も続投する。2人は球団史上最悪級のシーズンの悪臭をまとったまま、その後の判断を下していくことになる」などと辛らつな言葉を並べた。
また、スターンズ氏が会見において、「育成基盤を強化し続け、先発投手を育てることに全力を注ぐ。それが持続的な成功につながる」と述べたコメントを紹介。今季、故障者にも悩まされた投手陣の強化が必須であるとする意向について、サモン氏は、スターンズ氏の発言に賛同しながらも、「ただしトレードでの補強をためらわない姿勢が必要だ。今年のトレード期限でスターンズは先発投手を獲得しなかった」などと訴える。
さらにサモン氏は、ソト加入で期待が大きかった打撃陣についても、「このグループは大幅に期待を裏切った。個々の打撃成績は良好〜優秀だったものの波が激しく、勝利には結びつかなかった」と分析する。
今季のメッツの戦績から、「失望と屈辱のワンツーパンチを食らった」とシーズンを評するサモン氏は、来季については、「ここからどこへ向かうのか。それは、鼻をつく悪臭に覆われた中で進むべき正しい道を、首脳陣が見抜けるかどうかにかかっている」などと見通している。
ポストシーズンの華やかな戦いをよそに、失意に包まれる名門球団はひっそりと新たなシーズンへの一歩を踏み出した。昨年同様、今オフもメッツはさまざまな意味で、その動向が注目を集めることとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]