ジャルパック×ワタベウェディング、「おまかせ! ハワイ フォトウェディング」販売 - チャペルでの写真撮影&旅行がセットに
ジャルパックとワタベウェディングは、JAL海外ダイナミックパッケージで行く「おまかせ! ハワイ フォトウェディング」を販売している。
(C)ワタベウェディング
本商品は、ワタベウェディングが運営するチャペルでの写真撮影を旅行中に組み込んだもの。衣装は出発前に日本で選ぶことができ、海の見えるチャペルでの撮影(50カット)や、帰国後には和装の撮影をプレゼントするという。また、希望者にはビーチフォトとのセットプランも用意。
往復の飛行機はJAL便利用、ホテル・送迎・現地サポートなど、サービスも充実したツアーとなっている。出発設定期間は、〜2025年12月20日、2026年1月3日〜3月29日(チャペルごとに撮影不可日あり)。撮影できるチャペルは、「ラニレア チャペル」、「コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ」となっている。
