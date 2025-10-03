2025年8月、鹿児島市交通局から市営バスの業務を委託されている、南国交通の男性運転手が、バスに乗っていた同僚ら2人から運賃をもらわずに降ろしていたことが明らかになりました。鹿児島市交通局は南国交通に厳重注意し、「信頼回復に努めたい」としています。



不正な乗車行為があったのは、鹿児島市営バス31番 玉里・三和町線です。鹿児島市交通局によりますと、2025年8月、業務を委託する南国交通の男性運転手が、バスに乗車していた別の部署に勤める同僚ら2人から運賃を受け取らずに降ろしていたということです。同僚が、ICカード乗車券で2人分の運賃460円を支払おうとしたところ、運転手は運賃箱を手で塞いで、降車を促したということです。



同じバスの乗客から「以前も同じ行為を見たことがある」と、電話で指摘がありましたが、南国交通の職員が事実確認を怠る不適切な対応もあったといいます。



鹿児島市交通局が、南国交通に調査を求めたところ不正乗車が確認されたのは2回、運賃はあわせて920円でした。 鹿児島市交通局は、南国交通に厳重注意するとともに「お客様の信頼回復に努めたい」としています。