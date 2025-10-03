これからの気象情報です。

4日(土)は不安定な空模様で、急な雨に注意が必要です。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆10月4日(土)天気

・上越地方

傘マークはありませんが、夕方にかけて急な雨のところがあるでしょう。

最高気温は26℃前後で、少しむし暑くなりそうです。



・中越地方

日中は、所々でにわか雨があるでしょう。あまり強い降り方ではありませんが、念のため雨具があると安心です。

最高気温は26℃前後の予想で、3日(金)と同じくらいになるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

日差しの届く時間が長いでしょう。ただ、大気の状態が不安定になり、日中は急に雨雲の湧くところがありそうです。

最高気温は26～27℃の予想です。



下越：新潟市周辺と佐渡

昼ごろは、通り雨があるでしょう。晴れているところも空模様の変化に注意が必要です。

最高気温は25～27℃の予想で、3日(金)と同じくらいかやや高いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

変わりやすい天気で、昼前から夕方にかけては雨の降るところがあるでしょう。

最低気温は17℃前後、最高気温は27℃前後の予想です。



◆風と波

風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

5日(日)午後は、雨脚が強まり警報級の大雨となる可能性があります。

6日(月)も、雨の降りやすい状態が続くでしょう。

8日(水)は、雨風ともに強まり荒れた天気になりそうです。

また、9日(木)以降は気温が急降下し、昼間でも厚手の長袖が必要になるでしょう。



◆4日(土)の北信越の天気

各地とも雨が降りやすく、日中は雨脚が強まるところがあるでしょう。

最高気温は24℃前後のところが多くなりそうです。



4日(土)の県内は、所々でにわか雨がありそうです。お出かけの際は、空模様の変化に注意ください。