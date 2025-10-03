4日は所々でにわか雨、空模様の変化に注意を【これからの天気(3日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
4日(土)は不安定な空模様で、急な雨に注意が必要です。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆10月4日(土)天気
・上越地方
傘マークはありませんが、夕方にかけて急な雨のところがあるでしょう。
最高気温は26℃前後で、少しむし暑くなりそうです。
・中越地方
日中は、所々でにわか雨があるでしょう。あまり強い降り方ではありませんが、念のため雨具があると安心です。
最高気温は26℃前後の予想で、3日(金)と同じくらいになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
日差しの届く時間が長いでしょう。ただ、大気の状態が不安定になり、日中は急に雨雲の湧くところがありそうです。
最高気温は26～27℃の予想です。
下越：新潟市周辺と佐渡
昼ごろは、通り雨があるでしょう。晴れているところも空模様の変化に注意が必要です。
最高気温は25～27℃の予想で、3日(金)と同じくらいかやや高いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
変わりやすい天気で、昼前から夕方にかけては雨の降るところがあるでしょう。
最低気温は17℃前後、最高気温は27℃前後の予想です。
◆風と波
風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
5日(日)午後は、雨脚が強まり警報級の大雨となる可能性があります。
6日(月)も、雨の降りやすい状態が続くでしょう。
8日(水)は、雨風ともに強まり荒れた天気になりそうです。
また、9日(木)以降は気温が急降下し、昼間でも厚手の長袖が必要になるでしょう。
◆4日(土)の北信越の天気
各地とも雨が降りやすく、日中は雨脚が強まるところがあるでしょう。
最高気温は24℃前後のところが多くなりそうです。
4日(土)の県内は、所々でにわか雨がありそうです。お出かけの際は、空模様の変化に注意ください。
4日(土)は不安定な空模様で、急な雨に注意が必要です。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆10月4日(土)天気
・上越地方
傘マークはありませんが、夕方にかけて急な雨のところがあるでしょう。
最高気温は26℃前後で、少しむし暑くなりそうです。
・中越地方
日中は、所々でにわか雨があるでしょう。あまり強い降り方ではありませんが、念のため雨具があると安心です。
最高気温は26℃前後の予想で、3日(金)と同じくらいになるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
日差しの届く時間が長いでしょう。ただ、大気の状態が不安定になり、日中は急に雨雲の湧くところがありそうです。
最高気温は26～27℃の予想です。
下越：新潟市周辺と佐渡
昼ごろは、通り雨があるでしょう。晴れているところも空模様の変化に注意が必要です。
最高気温は25～27℃の予想で、3日(金)と同じくらいかやや高いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
変わりやすい天気で、昼前から夕方にかけては雨の降るところがあるでしょう。
最低気温は17℃前後、最高気温は27℃前後の予想です。
◆風と波
風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
5日(日)午後は、雨脚が強まり警報級の大雨となる可能性があります。
6日(月)も、雨の降りやすい状態が続くでしょう。
8日(水)は、雨風ともに強まり荒れた天気になりそうです。
また、9日(木)以降は気温が急降下し、昼間でも厚手の長袖が必要になるでしょう。
◆4日(土)の北信越の天気
各地とも雨が降りやすく、日中は雨脚が強まるところがあるでしょう。
最高気温は24℃前後のところが多くなりそうです。
4日(土)の県内は、所々でにわか雨がありそうです。お出かけの際は、空模様の変化に注意ください。