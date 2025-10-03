2025年10月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人間関係にトラブルの予感……。人との距離感を意識してみて。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
善人を演じると周囲の反感を買うかも。自然体を心掛けて。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
余計なひと言で墓穴を掘りそう。発言は必要以上に控えめに。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
内緒話は誤解を招きやすい日。特に親友にはすべてオープンにすること。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
行動がスローペースに。周囲以上に自分がイライラするかも……。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
活力がみなぎる日。新しいプランを立てるなら今日がチャンス。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
フラットな態度で運気アップ。意見を素直に口にしてみよう。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人生や将来に不安を感じたときは、頼れる先輩に相談しよう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
フットワークが軽い日。気になることにはどんどん挑戦して。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
クールな態度がツキと人気を呼ぶ。感情的にならないように。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
社交性が高まる日。大切な人に会うなら今日がおすすめ。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
多忙ながらも、イベントの準備を楽しめば充実感は満点！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)