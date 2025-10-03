自民党の総裁選挙は4日に開票が行われ、立候補した国会議員5人の中から石破総裁の後任が決まります。

県選出の国会議員4人の支持は、2人の候補者に分かれています。

自民党の総裁選挙には、届け出順に

▼元経済安全保障大臣の小林 鷹之氏

▼前幹事長の茂木 敏充氏

▼官房長官の林 芳正氏

▼前経済安全保障大臣の高市 早苗氏

▼農水大臣の小泉 進次郎氏

以上の5人が立候補しています。

県選出の自民党の国会議員は金子議員、古賀議員、山本議員の3人が林氏を支持。

金子議員は、林氏の推薦人に名を連ねています。

一方 加藤議員は、高市氏の支持を表明しています。

総裁選は国会議員票295票と、党員票295票のあわせて590票で争われ、

1回目の投票で過半数を獲得する候補がいた場合、4日午後2時すぎには新総裁が決まる予定です。

5人のいずれの票数も過半数に届かない場合は、上位2人による「決選投票」となり、午後3時半頃には新たな総裁が選ばれる見通しです。

自民党の総裁選挙について詳しく見ていきます。

1回目の投票で過半数を得る候補者がいなければ、上位2人による「決選投票」となります。

この場合、国会議員は再び、どちらかの候補者に1票を投じます。

一方、各都道府県連には「地方票」として1票が割り振られ、決選投票に残った2人のうち、党員票が多かった方に1票が自動的に入る仕組みです。

過去最大の9人が立候補した去年の総裁選では、長崎県の党員票はどんな結果だったのでしょうか。

党員数が2万3785人で投票の結果、高市氏がトップとなったため、決選投票では長崎県連の1票が高市氏に入りました。

今回の党員数は1万8210人で、票のゆくえに注目が集まります。