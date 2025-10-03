中川翔子の夫が病院から初登場！ 「これだけで旦那様の人柄が分かる」「綺麗な手をしているな！」
タレントの中川翔子さんは10月3日、自身のInstagramを更新。息子の頬に指を添える夫の手を公開しました。
【写真】初登場の中川翔子の夫
「しょこたんの顔が慈愛に満ちてます」中川さんは「手だけで初登場の夫です」とつづり、8枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目の写真で、息子の顔を触っているのが夫の手と思われます。中川さんは涙を流しているように見え、息子を愛おしげに見つめる表情がすてきです。4枚目の写真にはパンパンに膨れ上がった足が写っており、「体重減らなかった謎について。身体が水分溜め込もうとするからむくみがまだすごいんだそう。抜けるまで時間かかるみたい。なんだこの足は！」と、自身でも驚きを隠せません。
コメントでは「親子水入らずの幸せ空間 ご主人様の綺麗な人差し指が赤ちゃんの頬に触れ合えて嬉しい瞬間のひと時ですね！」「しょこたんの顔が慈愛に満ちてます。とっても綺麗」「しょこたんがどんどんママの顔になってるので嬉しくて涙が出ます！」「双子ちゃんもしょこたんも毎日本当に可愛い！」「綺麗な手をしているな！」「初登場の旦那様の手!!美しすぎるー これだけで旦那様の人柄が分かる気がする笑」「浮腫辛そう」などの声が寄せられました。
夫から「双子を無事出産したお礼に！」プレゼント1日には「わあい！夫から 双子を無事出産したお礼に！とお花プレゼントしてくれてびっくりしました 双子の名前イメージにちなんだフラワーブーケ」とつづり、夫からもらった花束を公開していた中川さん。夫の優しい人柄が伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
