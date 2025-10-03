小川菜摘、手作り韓国料理公開「美味しそう」「手が込んでる」
【モデルプレス＝2025/10/03】タレントの小川菜摘が3日、自身のInstagramを更新。テンジャンチゲと鶏ごぼう大根の煮物を作った手料理を公開した。
【写真】小川菜摘、手作り韓国料理公開
小川はハッシュタグで「テンジャンチゲ」「鶏ごぼう大根の煮物」とコメントし、韓国料理のテンジャンチゲと和食の鶏ごぼう大根の煮物を披露した。バランスの良い献立で家庭的な温かみのある一枚となっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「栄養満点」「手が込んでる」「プロみたい」「愛情たっぷり」「食べたい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆小川菜摘、手料理の献立披露
◆小川菜摘の手料理に「美味しそう」の声
