山本彩「毎日家で自重トレーニング」タイトミニスカから美脚披露「かっこいい」「攻めてる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/10/03】アーティストの山本彩が3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたロックテイストなコーディネートを公開した。
【写真】山本彩、スラリ美脚際立つ私服姿
山本は「最近、毎日家で自重トレーニングしてます。楽しくなってきたし、ツアーもあるからジョギングとかもいっぱいやって今年の秋はスポーツの秋にしようと思います」とコメントし、グラフィティが描かれた壁を背景に黒のTシャツとタイトなミニスカートを合わせたロックテイストなコーディネートを披露した。投稿では「みんなは何の秋ですか」とフォロワーに問いかけている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「似合う」「攻めてる」「おしゃれ」「素敵」「応援してます」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本彩、スラリ美脚際立つ私服姿
◆山本彩、ミニスカコーデ披露
山本は「最近、毎日家で自重トレーニングしてます。楽しくなってきたし、ツアーもあるからジョギングとかもいっぱいやって今年の秋はスポーツの秋にしようと思います」とコメントし、グラフィティが描かれた壁を背景に黒のTシャツとタイトなミニスカートを合わせたロックテイストなコーディネートを披露した。投稿では「みんなは何の秋ですか」とフォロワーに問いかけている。
◆山本彩のミニスカ姿に「攻めてる」
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「似合う」「攻めてる」「おしゃれ」「素敵」「応援してます」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】