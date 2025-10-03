お笑いコンビ、クマムシの長谷川俊輔（39）、佐藤大樹（37）が2日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。副業でサウナの熱波師をやっていることを明かした。

番組のテーマは「副業芸能人大集結SP」。「あったかいんだからぁ♪」で大ブレークしたクマムシは、ブレーク時の最高月収800万円と明かした。

長谷川は現在、副業でサウナの熱波師をやっていると明かした。「きっかけはロッチの中岡さんとよくサウナ行ってたんですよ。突然電話かかってきて、『長谷川のあったかいんだからぁを、歌いながらタオル振り回したらそこそこ需要あるんちゃう？』って急に電話きて。たしかにと思って。新しく何かを始められるチャンスだと思って」ときっかけを語った。

長谷川は「熱波師になるにはどうしたらいいかいろいろ調べてたら『サウナそのもの』って言われている、井上勝正先生っていう、その人に『200回素振り、やってみな』って言われて、わけもわからずやってたら『今日から熱波師や』って言われて」と熱波師になったことを明かした。