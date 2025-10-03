ドン！ドン！と壁に響くボールの音。近所の子どもの“壁当て”がストレス【ママリ】

ボールを家の壁に当てられ…子どもに注意すべき？

家の目の前に公園があります。子どもたちがボール遊びをしてると、たまに家の壁に当たります。数回だったら見逃すんですが、さすがに何回も何回も同じ子たちに当てられるとストレスになってきて(家のなかに音が響くしボールを取るためにいちいち敷地内に勝手に入られるため)、気をつけて、と注意します。ちなみに公園には、ボール遊びを制限する貼り紙があります。でもみんな毎日のようにボール遊びしてます。ボールを家に当てられて注意するのは正当でしょうか…？純粋に遊んでる子どもたちに水をさすようで悪いかなとも思うのですが、何度も当てられるとさすがに…。注意された側の保護者だとしたら、子どもの遊びを邪魔して何なの！って思いますか？(保護者は一緒にいませんが、子どもが家に帰ってもし保護者に報告したらどう思われるかな？と思いまして) 出典：

qa.mamari.jp

マナーやルール違反をする人に注意をするのって勇気がいりませんか。アプリ「ママリ」には近所の子どもが家の壁にボールを当ててくるので困っているという投稿がありました。わざとではないようですが、何度も壁にボールを当てられて投稿者さんはストレスを感じているといいます。公園に遊ぶためのルールを書いた張り紙があっても状況は変わらず、投稿者さんは子どもに注意をするべきか悩んでいるそう。

ルールを守らない人に注意するのは当たり前のこと。しかし、子どもが楽しく遊んでいるところへ行って「ダメ」だと言うのは何となく気が引けるものです。投稿者さんも、ルールを守らない子どもに注意をしたくても水を差してしまうかもしれないと思ってしまったそう。



子どもたちに悪気はなく、わざとボールを壁に当てているわけではないものの、投稿者さんは自分の家に迷惑がかかっていることを理解してほしいと思っています。しかし、注意した子どもの親の反応も気になるし…と、ルールを守ってくれない子どもへどう注意すればいいのか悩んでいるようです。

子どもへの注意にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に「注意するのは正当です」というコメントがありました。

正当だと思います✩.*˚

公園の隣に家を建てたからといってボールを当てられるのを見過ごさなければならないなんて有り得えないですし、ボール遊びを制限されている公園なら尚更です𖤣𖥧𖥣｡𖤣𖥧𖥣｡



もし将来自分の子がそのような注意を受けたとしてもその家の方に申し訳ないと思うだけで、逆ギレする親には絶対なりたくないです🤣笑 出典：

qa.mamari.jp

子どもに注意をすることは正当なことだという意見がありました。投稿者さんが子どもに注意することを躊躇してしまう気持ちも理解できます。



しかし、公園で遊ぶためのルールを守るようにと子どもに伝えるのは大切です。自分が親だったらと考えても、子どもの行動に問題があったのならそれをきちんと受け止めなくてはいけないですよね。



この他に「もし悪質だったら監視カメラの設置はどうか」というコメントがありました。

注意するのは正当です！



私ならまず動画を撮影して近隣の学校にクレームを入れます。

また公園の管理者にも相談します。

悪質ではないみたいなので監視カメラまではしませんが、悪質だったら設置しますね😂 出典：

qa.mamari.jp

悪質なら監視カメラを設置するといい、という意見がありました。投稿者さんによると、今のところ子どもたちの様子を見ても悪質ではないようです。



しかし、もしかしたら飛んできたボールで投稿者さんの家の物が壊されてしまうかもしれません。なにかトラブルになる前の対策として監視カメラの設置は有りなのではと思います。



公園の管理者に対応してもらえるのなら、そちらに頼ってもいいかもしれませんね。

ルールを守ってもらうため、子どもにははっきりと注意を

投稿者さんによれば、子どもたちには悪気がないようなので、注意する方もはっきりと何がダメなのかを伝えるといいのでは。怒ったり嫌味のようなことを言えば、誰だって気分が悪くなるものです。



投稿者さんがストレスを感じていることや、どうして注意するのか、何が迷惑なのかなどきちんと伝えれば理解をしてくれるのではないでしょうか。それでもダメなら公園の管理者へ連絡を取って対応をしてもらうのもいいでしょう。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）