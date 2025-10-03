コーデの組み方には信念がある！？【日向坂46・大野愛実】のファッション観をインタビュー♡

今年3月に日向坂46 五期生としてグループに加入後、その圧倒的な美少女っぷりで話題沸騰の大野 愛実 がRayに登場！今回は、そんな大野さんの“ ファッション 観”について インタビュー しました。コーデを組むうえでの信念や、日向坂46のファンとして憧れていた衣装まで、ぜひお見逃しなく♡

fashionのコト

Question おひさまとして憧れていた日向坂46の衣装は？

「『君に話しておきたいこと』っていう曲のミュージックビデオで先輩たちが着用していた、水色×ピンクのチェック柄のポンチョみたいな衣装があるんですけど、それをすごく着てみたくて。

少し前の曲なので披露する機会が多いわけではないのですが、偶然この前メンバー全員で披露させていただく機会があって！

その衣装を着ることはできなかったんですけど、歌えたこと自体がすごくうれしかったです。

でも、いつか絶対に着たい！と思っている私の憧れの1着です♡」