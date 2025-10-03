◆凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、フランス・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）＝１０月３日、シャンティイ調教場

日本ダービー馬が、日本競馬の悲願へ着々と牙を研いでいる。クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）はリオン坂路をキャンター。毛づやもさえる漆黒の馬体を弾ませた。「関わっているスタッフの全ての方々が、全力を尽くしてクロワデュノールを良くしようと頑張っている姿を見てきて、そういったことを踏まえてレースに臨みたい。いい走りをお見せできるように頑張りたいです」と手綱を執った北村友一騎手は力を込めた。

前走のプランスドランジュ賞は短頭差の僅差。だが、苦戦した昨年の東京スポーツ杯２歳Ｓ、唯一の黒星を喫し２着に終わった皐月賞と、休み明けはパフォーマンスが落ちるだけに、一度使われたことで、本番に向け上昇曲線を描いている。「非常に難しい枠」と鞍上は前日決まり、エストレンジの出走取り消しで大外になった１７番ゲートに表情を曇らせたが、「自分の中でも凱旋門賞のイメージを何となく作ってきましたが、そのイメージを作りかえないといけないと思います」。パートナーを最高の結果に導くため、万全を尽くす。