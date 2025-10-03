飛躍的に進化した最新のモーガン

「このクルマで急ぐのに、気の弱い人は向かない」。とAUTOCARは過去にイネオス・グレナディアの印象を残しているが、筆者も同感。悪路を前提としたステアリングは、緩やかなカーブでも腕の大きな操作が求められる。シャシーの反応は素早くない。

【画像】BMW「B53」が動力源 M440i／グレナディア／スーパースポーツ Z4とスープラも 全146枚

ゆったりしたペースなら、高速道路でも特有の魅力を発見できる。B53エンジンが遠くで唸り、四角いボディが重々しく進んでいく。マニュアルモードを選び、3速で固定すれば、郊外での運転の充足度も低くない。燃費も意外と伸びそうだ。



オレンジのモーガン・スーパースポーツと、ブラックのBMW M440i xドライブ・コンバーチブル、カーキのイネオス・グレナディア・ステーションワゴン マックス・エドレストン（Max Edleston）

そこから、同じくクラシカルな雰囲気のスーパースポーツへ乗り換える。もし従来のプラス6だったら、グレナディアがリビングのように快適に思えたかもしれない。しかし最新のモーガンは、飛躍的に進化した。

木材のアッシュ材をフレームにしたボディは、従来に増して洗練度を高めた。すべての部品は徹底的に改良され、意のままの操縦性と乗りやすさを両立させている。

近年のモデルとしては稀に見るしなやかさ

8速ATは、Dレンジのままでは穏やか。プジョー由来のパドルを弾いても、積極的にギアは変わらない。Sを選び、ユニット任せにギアを選ばせた方が、進化したシャシーとB58エンジンの能力を引き出しやすい。

レッドラインはBMW M440iと同じ7000rpmながら、到達時間はほぼ半分。グレートブリテン島の傷んだ路面は、近年のモデルとしては稀に見るしなやかさで処理される。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

グリップ力は想像以上。ヘアピンの2速の立ち上がりでも、相当に気張らなければトラクションは崩れない。シャシーとのコミュニケーション力は、最高水準ではないとしても。

ドアの上半分を外して、6気筒の上質な咆哮を直接浴びようと考えたが、間違いだった。激しい気流がキャビンへ流れ込み、風切り音が充満し、エンジン音は殆ど聞こえなくなってしまう。後続車は、アフターファイヤーの破裂音を楽しめるかもしれないが。

運転するほど良さが見える四駆のM440i

M440i コンバーチブルなら、オープンのままで素晴らしい音響体験を享受できる。四輪駆動でATのBMWは、少し前までは異端児的な存在だったかもしれない。しかし2025年では、最もバランスの取れたモデルの1つだと筆者は思う。

運転するほど、良さが見えてくる。xドライブ・システムは走りの正確性を高めつつ、操る喜びもしっかり味わわせてくれる。車重は軽くないが、冬場の安心感を考えれば、悪くないトレードオフといえるだろう。



BMW M440i xドライブ・コンバーチブル（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

ステアリングは切り始めから重みが増し、自信を高める。サスペンションはスポーツ度が高いが、落ち着きがあり充分に快適。次期ノイエクラッセにも、これらの長所が受け継がれることを切に願う。

そして直6エンジン。スムーズでトルクフルで、荒削りな印象はない。いかにも、BMWの滑らかなユニットだ。ライトMモデルとして、実にふさわしい。

エンジンが深める3種の魅力 理想像はZ4？

まったくスタイルの異なる3台だが、B58エンジンが、それぞれの魅力を深めていることは間違いないだろう。本家のM440iへ特に共感できるかもしれないが、グレナディアやモーガン・スーパースポーツの訴求力も捨てがたい。

走りの一体感や製造品質では、BMWに部がある。他方、スーパースポーツは後輪駆動ならではの興奮、爽快な走りを楽しめる。機械的なフィーリングの濃さは、グレナディアが得意とするものだ。



オレンジのモーガン・スーパースポーツと、ブラックのBMW M440i xドライブ・コンバーチブル、カーキのイネオス・グレナディア・ステーションワゴン マックス・エドレストン（Max Edleston）

これらが軽量・小型に集約されれば、B58エンジンの理想的な1台が仕上がるはず。つまり、可能なうちにMTのBMW Z4 M40iを注文するのが最適解、なのかもしれない。あるいは、トヨタ・スープラか。

B58エンジンを積んだ3台のスペック BMW M440i xドライブ・コンバーチブル（英国仕様）

価格：6万9645ポンド（約1379万円）

全長：4768mm

全幅：1852mm

全高：1384mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.9秒

燃費：12.4km/L

CO2排出量：182g/km

車両重量：1965kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：ガソリン

最高出力：374ps/5500-6500rpm

最大トルク：50.9kg-m/1900-5000rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動

モーガン・スーパースポーツ（英国仕様）

英国価格：10万5160ポンド（約2082万円）

全長：4110mm

全幅：1805mm

全高：1290mm

最高速度：267km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：13.0km/L

CO2排出量：175g/km

車両重量：1170kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：339ps/6500rpm

最大トルク：50.9kg-m/1250rpm

ギアボックス：8速オートマティック／後輪駆動

イネオス・グレナディア・ステーションワゴン（英国仕様）



イネオス・グレナディア・ステーションワゴン（英国仕様）

英国価格：6万2495ポンド（約1237万円）

全長：4856mm

全幅：1930mm

全高：2036mm

最高速度：159km/h

0-100km/h加速：8.6秒

燃費：6.9m/L

CO2排出量：325g/km

車両重量：2678kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：286ps/4750rpm

最大トルク：45.8kg-m/1750-4000rpm

ギアボックス：8速オートマティック＋2速トランスファー／四輪駆動