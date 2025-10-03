水上恒司、“妻”と2ショット「ご夫婦 仲良さそうですね！」「素敵なお写真」
俳優の水上恒司（26）が1日、自身が主演を務める映画『火喰鳥を、喰う』（公開中）の公式インスタグラムに登場。水上演じる久喜雄司の妻・夕里子を演じる山下美月（26）との“夫婦ショット”が公開された。
【写真】「ご夫婦 仲良さそうですね！」水上恒司と“妻”の2ショット
今作は、原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページにつづられていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（Snow Man・宮舘涼太）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚がくの世界だった。
インスタの投稿では、「#火喰鳥を喰う撮影日記」と題し、フィルムカメラで撮影された2人のオフショットをアップ。共演する宮舘から「ご夫婦ですねー 休憩中の一枚ですね シャツが白いですね」とコメントが添えられている。
この投稿には「素敵なお写真」「雰囲気が伝わってくる、良い写真」「ご夫婦 仲良さそうですね！」「舘様が撮られたんですね！」「恒司さんお口が可愛い」「この画素でも抜群に美人な美月ちゃんの顔になりたい」などの声が寄せられている。
