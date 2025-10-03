山本美月、“家族”愛犬・こつめちゃんとの別れを報告「かけがえのない存在」「私の人生で特別な子です」
俳優の山本美月（34）が3日、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・こつめちゃんとの別れを報告した。
【別カット】山本美月と愛犬・こつめちゃん
山本は「お世話になった方もたくさんいらっしゃるので、この場で報告させて下さい。私自身気持ちを整理する時間が必要だったので、少し時は経ってしまったのですが、先日、こつめちゃんがお空へ旅立ちました」と伝えた。
長年一緒に過ごしてきた愛犬について「長い間、いつも私のそばにいてくれたかけがえのない存在でした。私の人生で特別な子です」と言及し、「小さな身体で、精一杯生きてくれました。感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を明かした。
さらに「こつめちゃんの事を可愛がって下さった皆様、ありがとうございました。こつめちゃんは、いつまでも私のミューズです」と感謝を伝え、「また、私の創作物の中では登場することもあるかと思います。私の心の中にはいつまでも居続けるので、これからもよろしくお願いいたします」と締めくくった。
