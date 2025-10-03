¡Ö2025²Æ¥É¥é¥Þ¡×ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°Áí¹ç·ë²Ì °µ´¬¤Î1°Ì¤Ï¡© ÀÄ½Õ¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤¬¼¡¤¤¤ÀTOP3¡ª
¡¡2025Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤âÂ³¡¹¤ÈºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¿ä¤·¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ORICON NEWS¤Ç¤Ïº£²Æ¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙÄ´ºº¤ò³ÆÏÃ¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¡£»»½Ð¤·¤¿¡ÖÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¡×¤Ë¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¯¥¤¥óºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿½øÈ×¡¢Ãæ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤âÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆÃ¤Ë"ËþÂÅÙ"¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¾å°Ì3ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°É½¡Û¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¤³¤Á¤é (²Æ¥¯¡¼¥ëÁí¹ç)
¢£3°Ì ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù(ÆüÍË¸å9»þ¡ÁTBS·Ï)¡¿Áí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.32
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤òÉÁ¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î°å»ÕÌò¤ËÄ©¤à¾¾ËÜ½á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù(2025Ç¯¡¿TBS·Ï)¤ÎÄÚÅÄÊ¸¡¢¸¶ºî¤ÏÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¡£
¡¡½ç°Ì¤Ï½øÈ×È¯É½(3°Ì)¡¢Ãæ´ÖÈ¯É½(4°Ì)¤È°ÂÄê¤·¤¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ÆÁí¹ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£´ü´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÇÎÅ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É(Âè3ÏÃ)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¼ç¤Ê¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é°Ê³°)(¡ú3.57)¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é)(¡ú3.46) ¡¢¥»¥ê¥Õ(¡ú3.44)¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥»¥ê¥Õ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×(°¦ÃÎ¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¡¢¡ÖÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î±éµ»¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×(ÀÅ²¬¸©¡¿40Âå¡¿ÃËÀ)¡¢¡Ö¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÅ¨¡×(²¬»³¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤½¤Î±éµ»¤¬¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤À¤±¤ÇÂçÊÑÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÊú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤¿¤êËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×(ÅìµþÅÔ¡¿50Âå¡¿½÷À)¡¢¡Ö°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Û¿§¤Ç¤·¤¿¤¬Ëè½µµã¤«¤µ¤ìÌþ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×(ÅìµþÅÔ¡¿20Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï°Û¿§¤Ê¤¬¤é¤â´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2°Ì ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù(¿åÍË¸å10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¿Áí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.33
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù(2023Ç¯¡¿NHKÁí¹ç)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Î¾®ÀôÆÁ¹¨¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎËö¼¡Í³µª¤â»²²è¡£
¡¡½ç°Ì¤Ï½øÈ×È¯É½¤Ç5°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¹»¤È¤Î¹çÆ±¹ç½É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É(Âè4ÏÃ)°Ê¹ß¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤áÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç2°Ì¤ËÌö¿Ê¡£°Ê¹ß¤â¹âÉ¾²Á¤ÇÁí¹ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÏÂè11ÏÃ(ºÇ½ªÏÃ)¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é°Ê³°)(¡ú3.56)¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é) (¡ú3.49)¡¢±ÇÁü(¡ú3.45)¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆÃ¤Ë²»³Ú(¡ú3.38)¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Û¤Ü¹â¹»À¸¤Ë¶á¤¤Ç¯Âå¤ÎÄ¶¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ð¤«¤ê¤Ç(ÃæÎ¬)¥¥é¥á¥¤ò´¶¤¸¤ë²èÌÌ¤È±éµ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×(ÅìµþÅÔ¡¿40Âå¡¿ÃËÀ) ¡¢¡ÖáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£(ÃæÎ¬)ÌÜ¤äÉ½¾ð¤À¤±¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×(ÅìµþÅÔ¡¿30Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¼ç±é¤ò´Þ¤á¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤ÈÀÄ½ÕÊª¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤µ¤¬¹¥É¾¡£¡Ö±Ç²è¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤á¤°¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×(ÀÅ²¬¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ)¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×(ºë¶Ì¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¢£1°Ì ¡Ø½®¤òÊÔ¤à ¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡Ù(²ÐÍË¸å10»þ¡ÁNHKÁí¹ç¤Û¤«)¡¿Áí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.54
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø½®¤òÊÔ¤à ¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¼½ñºî¤ê¤¬Âêºà¤Ç¡¢°ì¸«Ìµµ¡¼Á¤Ê¼½ñ¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öºî¤ê¼ê¡×¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¾ðÇ®¤È¿´·ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£º£ºî¤Ï¸¶ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÇÏÄù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·Æþ¤ê¼Ò°÷¡¦´ßÊÕ¤ß¤É¤ê¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù(2021Ç¯¡¿NHKÁí¹ç)¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¤¢¤Î»Ò¤Î»Ò¤É¤â¡Ù(2024Ç¯¡¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÉÈÅÄÄ¾Èþ¤È±öÄÍÌ´¡¢¸¶ºî¤Ï»°±º¤·¤ò¤ó¡£
¡¡½ç°Ì¤ÏÄ´ººÂÐ¾ÝÁ´½µ¤Ç°µ´¬¤Î1°Ì¡£Ëè½µËèÏÃ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤¿¡£¾ï¤Ë¹âÆÀÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÏÂè4ÏÃ¡£
¡¡ÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢ ¥»¥ê¥Õ(¡ú3.86)¡¢ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼(¡ú3.83)¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é°Ê³°)(¡ú3.81)¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥»¥ê¥Õ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼½ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×(¿·³ã¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¡¢
¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡×(ÆÊÌÚ¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ)¡¢¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÂçÅÏ³¤¤Ë¤«¤±¤ëÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×(¹áÀî¸©¡¿30Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¼ç±é¤ÎÃÓÅÄ¤äÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×(¿ÀÆàÀî¸©¡¿50Âå¡¿½÷À)¡¢¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤«¤â¤Ç¤¹¡×(´ôÉì¸©¡¿50Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¥É¥é¥Þ¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎòÂå¾å°Ì¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢ãÂÐ¾ÝºîÉÊ¢ä 2025Ç¯6·î°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤ÇÂÐ¾ÝÊüÁ÷´ü´Ö¤ËÃÏ¾åÇÈ(¿¼ÌëÏÈ½ü¤¯)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ
¢ãÂÐ¾ÝÊüÁ÷´ü´Ö¢ä 2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¢ã¥¹¥³¥¢»»½ÐÊýË¡¢ä ¼«¼Ò¥â¥Ë¥¿¡¼690Ì¾¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙÄ´ºº¤òËè½µ·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£²óÅú¥Ç¡¼¥¿¤ÎËþÂÅÙ¤È»ëÄ°¿ô¤«¤é¡ÖÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½
¢£3°Ì ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù(ÆüÍË¸å9»þ¡ÁTBS·Ï)¡¿Áí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.32
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò¿Ç¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤äÀ¸³èÇØ·Ê¤ò¤â¤È¤Ë´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÁ±¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤òÉÁ¤¯¿·¤·¤¤¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î°å»ÕÌò¤ËÄ©¤à¾¾ËÜ½á¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù(2025Ç¯¡¿TBS·Ï)¤ÎÄÚÅÄÊ¸¡¢¸¶ºî¤ÏÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¡£
¡¡½ç°Ì¤Ï½øÈ×È¯É½(3°Ì)¡¢Ãæ´ÖÈ¯É½(4°Ì)¤È°ÂÄê¤·¤¿É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ÆÁí¹ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£´ü´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÆÀÅÀ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÇÎÅ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É(Âè3ÏÃ)¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¼ç¤Ê¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é°Ê³°)(¡ú3.57)¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é)(¡ú3.46) ¡¢¥»¥ê¥Õ(¡ú3.44)¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥»¥ê¥Õ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×(°¦ÃÎ¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¡¢¡ÖÃçÎ¤°Í¼Ó¤Î±éµ»¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×(ÀÅ²¬¸©¡¿40Âå¡¿ÃËÀ)¡¢¡Ö¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÅ¨¡×(²¬»³¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤½¤Î±éµ»¤¬¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤À¤±¤ÇÂçÊÑÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÊú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤¿¤êËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×(ÅìµþÅÔ¡¿50Âå¡¿½÷À)¡¢¡Ö°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°Û¿§¤Ç¤·¤¿¤¬Ëè½µµã¤«¤µ¤ìÌþ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×(ÅìµþÅÔ¡¿20Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï°Û¿§¤Ê¤¬¤é¤â´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2°Ì ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù(¿åÍË¸å10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¡¿Áí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.33
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ï¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤Æ¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤ËÄ©¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤«¤é10Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù(2023Ç¯¡¿NHKÁí¹ç)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤Î¾®ÀôÆÁ¹¨¤Ç¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎËö¼¡Í³µª¤â»²²è¡£
¡¡½ç°Ì¤Ï½øÈ×È¯É½¤Ç5°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¹»¤È¤Î¹çÆ±¹ç½É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É(Âè4ÏÃ)°Ê¹ß¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤áÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç2°Ì¤ËÌö¿Ê¡£°Ê¹ß¤â¹âÉ¾²Á¤ÇÁí¹ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÏÂè11ÏÃ(ºÇ½ªÏÃ)¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é°Ê³°)(¡ú3.56)¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é) (¡ú3.49)¡¢±ÇÁü(¡ú3.45)¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆÃ¤Ë²»³Ú(¡ú3.38)¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Û¤Ü¹â¹»À¸¤Ë¶á¤¤Ç¯Âå¤ÎÄ¶¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ð¤«¤ê¤Ç(ÃæÎ¬)¥¥é¥á¥¤ò´¶¤¸¤ë²èÌÌ¤È±éµ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×(ÅìµþÅÔ¡¿40Âå¡¿ÃËÀ) ¡¢¡ÖáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£(ÃæÎ¬)ÌÜ¤äÉ½¾ð¤À¤±¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×(ÅìµþÅÔ¡¿30Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¼ç±é¤ò´Þ¤á¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤ÈÀÄ½ÕÊª¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤µ¤¬¹¥É¾¡£¡Ö±Ç²è¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤á¤°¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×(ÀÅ²¬¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ)¡¢¡ÖºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡×(ºë¶Ì¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¸åÈ¾¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¢£1°Ì ¡Ø½®¤òÊÔ¤à ¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡Ù(²ÐÍË¸å10»þ¡ÁNHKÁí¹ç¤Û¤«)¡¿Áí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢:3.54
¡¡ËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø½®¤òÊÔ¤à ¡Á»ä¡¢¼½ñ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¼½ñºî¤ê¤¬Âêºà¤Ç¡¢°ì¸«Ìµµ¡¼Á¤Ê¼½ñ¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öºî¤ê¼ê¡×¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¾ðÇ®¤È¿´·ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£º£ºî¤Ï¸¶ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÇÏÄù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·Æþ¤ê¼Ò°÷¡¦´ßÊÕ¤ß¤É¤ê¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¯¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡Ø¸Å¸«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¾É¤Ç¤¹¡£¡Ù(2021Ç¯¡¿NHKÁí¹ç)¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¤¢¤Î»Ò¤Î»Ò¤É¤â¡Ù(2024Ç¯¡¿´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÉÈÅÄÄ¾Èþ¤È±öÄÍÌ´¡¢¸¶ºî¤Ï»°±º¤·¤ò¤ó¡£
¡¡½ç°Ì¤ÏÄ´ººÂÐ¾ÝÁ´½µ¤Ç°µ´¬¤Î1°Ì¡£Ëè½µËèÏÃ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ßÂ³¤±¤¿¡£¾ï¤Ë¹âÆÀÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ÏÂè4ÏÃ¡£
¡¡ÆÃ¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ï¡¢ ¥»¥ê¥Õ(¡ú3.86)¡¢ ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼(¡ú3.83)¡¢¥¥ã¥¹¥È(¼ç±é°Ê³°)(¡ú3.81)¤Ç¡¢Â¾ºîÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥»¥ê¥Õ¤ÎËþÂÅÙ¤¬¹âÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼½ñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¤¤¤¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×(¿·³ã¸©¡¿20Âå¡¿½÷À)¡¢
¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Î¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½Å¸ü¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡×(ÆÊÌÚ¸©¡¿50Âå¡¿ÃËÀ)¡¢¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÂçÅÏ³¤¤Ë¤«¤±¤ëÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×(¹áÀî¸©¡¿30Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¼ç±é¤ÎÃÓÅÄ¤äÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×(¿ÀÆàÀî¸©¡¿50Âå¡¿½÷À)¡¢¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤«¤â¤Ç¤¹¡×(´ôÉì¸©¡¿50Âå¡¿½÷À)¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¥É¥é¥Þ¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎòÂå¾å°Ì¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢ãÂÐ¾ÝºîÉÊ¢ä 2025Ç¯6·î°Ê¹ß¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤ÇÂÐ¾ÝÊüÁ÷´ü´Ö¤ËÃÏ¾åÇÈ(¿¼ÌëÏÈ½ü¤¯)¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ
¢ãÂÐ¾ÝÊüÁ÷´ü´Ö¢ä 2025Ç¯6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
¢ã¥¹¥³¥¢»»½ÐÊýË¡¢ä ¼«¼Ò¥â¥Ë¥¿¡¼690Ì¾¤Ë¤ª¤±¤ëËþÂÅÙÄ´ºº¤òËè½µ·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¡£²óÅú¥Ç¡¼¥¿¤ÎËþÂÅÙ¤È»ëÄ°¿ô¤«¤é¡ÖÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½