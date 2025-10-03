BMWのB53エンジンを動力源とする3台

なんと個性的な3台だろう。撮影で並走させていると、どのギアが選ばれているのが、つい気になってしまう。イネオス・グレナディアとモーガン・スーパースポーツは、恐らく3速。低い唸りが響いてくるから。

【画像】BMW「B53」が動力源 M440i／グレナディア／スーパースポーツ Z4とスープラも 全147枚

筆者が駆るBMW M440iは2速で、トーンが高め。鋭いアクセルレスポンスを活かし、構図が乱れないよう先導する必要がある。



オレンジのモーガン・スーパースポーツと、ブラックのBMW M440i xドライブ・コンバーチブル、カーキのイネオス・グレナディア・ステーションワゴン マックス・エドレストン（Max Edleston）

このトリオでの比較は、友人との何気ない会話がきっかけだった。B53型と呼ばれるBMWの3.0L直列6気筒ターボエンジンは、2015年のF30型3シリーズで登場。N55型の進化系に当たり、1基のツインスクロールターボが組まれている。

ボディは大きく異なるが、いずれも動力源として優れた能力の恩恵に預かっている。高めのブースト圧と圧縮比で、7000rpmのレッドラインを持ち、スポーティなモデルとの相性が良い。BMW Z4と並んで開発された、5代目トヨタ・スープラにも載っている。

サウンドを直接鑑賞できるコンバーチブル

B53型は低域トルクが太く、高域まで力強く回り、普段使いでは優れた燃費で応えてくれる。筆者は以前にZ4 M40iへ乗っていたが、カタログ値を越える燃費はザラだった。遠回りをして走りを楽しんでも、10.0km/Lを割ることはなかったほど。

そんな傑作ユニットを積む、特徴的な3台の比較は面白いに違いない。ちなみにモジュラーユニットで、ミニが積む1.5L 3気筒エンジンや、2.0L 4気筒エンジンとも技術を共有。Mモデルに載るS58型ユニットとも、関係性は深い。



ブラックのBMW M440i xドライブ・コンバーチブルと、オレンジのモーガン・スーパースポーツ マックス・エドレストン（Max Edleston）

M440i コンバーチブルは、今回の基準になるクルマだろう。開け放てるソフトトップのおかげで、B53B30Bのサウンドをダイレクトに鑑賞できる。クーペのM440iより155kg重いが、2tは辛うじて切っている。

スターター・ジェネレーター（ISG）でマイルド・ハイブリッド化され、374psと50.9kg-mを発揮。0-100km/h加速を、4.9秒で処理する能力を秘める。

中央から突き出るBMWのシフトセレクター

スーパースポーツもオープンになるが、ハードトップ付き。ベースとなったのは2019年登場のプラス6で、新しいスタイリングのボディをアルミニウム製CXVシャシーに被せ、フロントへB58B30C型エンジンを積んでいる。

チューニングはひと世代前で339psだが、最大トルクは50.9kg-mと同値。発生回転域はM440iの1900rpmではなく、更に低い1520rpmと印象的だ。車重は1170kgしかなく、0-100km/h加速は3.9秒。空力特性の影響で、最高速はさほど伸びないが。



モーガン・スーパースポーツ（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

伝統を愛する人は、トランスミッショントンネルから突き出る、BMWのシフトセレクターへ納得できないかもしれない。だが少量生産モデルとして、ここでのコスト削減が価格へ反映されているはず。筆者は、否定的には受け止めていない。

トランスミッションは、3台ともZF社製の8速AT。需要が低すぎ、モーガンの規模ではマニュアルは量産化できないという。スープラには、6速MTが設定されるが。

運転には慣れが必要なグレナディア

グレナディアは、モーガンと同じB5830C型。ただし、オフローダーとして286psと45.8kg-mへデチューンされている。最高出力は4750rpmで生成され、引っ張るとすぐにレッドゾーンに入ってしまうものの、低域の粘り強さが重視されている。

車重は2678kgあるが、0-100km/h加速は8.6秒と充分。残念だが、今回は悪路走行を予定していない。アスファルト上では、本来の能力を確かめ難い。



イネオス・グレナディア・ステーションワゴン（英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

クラシックなランドローバー・ディフェンダーのオーナーでなければ、グレナディアには慣れが必要だろう。運転席は高く、ダッシュボードには無数のハードスイッチが並び、まさにコクピット。BMWのシフトセレクターが、ここでも少し場違いに見える。

B58エンジンは、聞き慣れた響きを発する。加速させると数字以上に速いが、カーブが近づいたらしっかり減速したい。そのまま我慢し、出口が見えたらじわじわ加速するスタイルがいい。急な操作は、避けたいところ。

この続きは、BMWの直6「B53」が動力源（2）にて。