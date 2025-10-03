女性の県内就職を後押しするためのパネルディスカッションが長崎市の高校で開かれました。

県内で働く女性社員が、やりがいや魅力を伝えました。

（朝日ネットCSセンター長崎 大木 美由紀さん）

「どういうふうにこれから暮らしていきたいかを考えて、仕事を選んだ」

パネルディスカッションは、女性が活躍している企業を知ってもらい、将来の県内就職につなげようと、県が4年前から取り組んでいます。

長崎市の純心女子高校で開かれ、2年生約120人に3つの企業の女性社員が「県内で働く価値」や「仕事の魅力」などを伝えました。

（高校生）

「女性の視点を生かして、活躍できることはあるか」

（スチームシップ 麻生 志保さん）

「結婚をしたから、子どもができたから、仕事をするうえで諦めることをしなくていい時代になった。プライベートも仕事も全力でということが叶っていく時代になってきている」

純心女子高校の2年生は多くが、県の内外の大学や短大への進学を希望しているということです。

（生徒）

「長崎で働くことの楽しさや、家族が近くにいることの大切さがしっかり分かったので、将来は長崎を拠点に頑張りたい」

生徒たちは、今月23日には企業見学を行い “働く” ことへの理解を深めます。