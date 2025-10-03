俳優の小堺一機（69）が3日、都内で行われた映画「おいしい給食 炎の修学旅行」（24日公開、監督綾部真弥）の完成披露舞台あいさつに出席。修学旅行の思い出を語った。

同シリーズ舞台は80年代の中学校。給食マニアの教師・甘利田幸男と給食マニアの生徒によるどちらが給食を“おいしく食べるか”という闘いを描く。同作は、劇場版4作目となる。

作品にちなみ、登壇者がそれぞれ修学旅行の思い出を紹介。小堺は「昔の万博に行きました」と語り始めた。

人があふれていた万博会場。限られた時間の中で童話を紹介していた“童話館”に入館も「入ってったら童話を紹介してるんですけど、浦島太郎とか雀の親子とかあるけど、桃太郎だけビーチボーイって書いてあって、みんなで“なんでこれだけビーチボーイなの？”」と疑問を抱いたという。

「後で“ビーチボーイ”の意味引いたら違う意味もあるから」と思い出し笑いを浮かべつつ「いまだにあれが意味分かんないんですよ。住友童話館の人はなぜ桃太郎だけビーチボーイにしたのか…。それが修学旅行の思い出です」と語った。