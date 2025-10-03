Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、10月3日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手のうち3選手が今期未勝利で、早くもマイナスポイントが膨らみ始めている。まずは今期の“初日”を出して仕切り直しができるか。

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）は、昨シーズンから続く暗闇のトンネルから抜け出せていない。今期も3戦して3着1回、ラス2回。連対にも絡めていない。このままズルズルと後退しては、個人34位に終わった昨シーズンの二の舞い。自分の力で道を切り開くしかない。

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）にも、まだ勝利が舞い込んでいない。チーム全体でも12戦してラス8回と不調。▲194.7まで落ち込んでいる。1人で巻き返すには大きな数字だが、1人ずつの頑張りがなければマイナス域からは出られない。まずは浅井が雰囲気を変える。

U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）は、前日の試合で痛い箱ラスに。チームの船長が、もっとも躓く船出となった。ここのところ団体戦ではいいところを見せられていない小松だけに、悔しい気持ちもあるはず。クールな“麻雀ロボ”にスイッチが入った時ほど、脅威は増す。

3人の争いの中に割って入り、さらなるプラスを目指すのはKONAMI麻雀格闘倶楽部の佐々木寿人（連盟）。リーグ8年目を迎え、その攻撃力は衰えることなく、むしろ守備のパターンをさらに広げたことで、粘り強い麻雀も打てるようになった。苦しむ3選手に付き合う必要なし。ひたすらに点棒を奪いに行く。

KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）個人15位 ＋20.3

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人40位 ▲138.8

セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）個人35位 ▲96.2

U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）個人33位 ▲81.6

【10月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋157.0（14/120）

3位 TEAM雷電 ＋79.5（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋28.7（8/120）

5位 BEAST X ▲1.2（12/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲27.6（8/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲104.2（12/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲155.0（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲194.7（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

