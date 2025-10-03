「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は3戦2勝、全連対と絶好調のTEAM雷電・本田朋広（連盟）。チームを引っ張るエースとしての存在感も出てきたところ。HONDAのエンジンは今日も全開になるか。

【映像】本田朋広、個人3勝目は？

今年ははっきりと優勝を目指すと宣言している本田。チームメイトを信頼する気持ちとともに、自分でも十分にMリーグで戦える自信が後ろ支えになっている。さらに長丁場になったレギュラーシーズンだが、少しでもポイントを稼いで上位にいるかが大事なのは変わらない。シーズン序盤とはいえ、走れるだけ走る。

本田を止める1番手にあげられるのはBEAST X・鈴木大介（連盟）。将棋棋士ということもあってか、リーグ3年目でも異彩を放ち続けている。研ぎ澄まされた勝負勘により、理を超えたところの戦いに持ち込めば鈴木大介のフィールドだ。

女性2選手は、今期初勝利を目指す戦いになる。赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）は今期2戦目。チームは園田賢（最高位戦）が孤軍奮闘状態になっており、なんとか2人目のプラス選手を作りたい。チームを裏回しする浅見のポイント状況は、影響大だ。

昨シーズン、苦しみ抜いたKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）も、2戦してトップなし。3度目の正直で初トップを狙う。後輩の新戦力・阿久津翔太（連盟）に初トップで先を越され、そろそろ先輩の威厳も見せたいところ。堂々たる入場シーンから、勝利のポーズまでランウェイがごとく歩き切りたい。

【10月3日第1試合】

赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）個人23位 ▲17.6

KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）個人29位 ▲56.8

TEAM雷電・本田朋広（連盟）個人5位 ＋106.8

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人16位 ＋18.6

【10月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 U-NEXT Pirates ＋157.0（14/120）

3位 TEAM雷電 ＋79.5（12/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋28.7（8/120）

5位 BEAST X ▲1.2（12/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲27.6（8/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲104.2（12/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲155.0（10/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲194.7（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

