【義実家は運動会ダメ？】「お母さんのため」じゃなく「自分のため」指摘され＜第8話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第8話 あれ？「私が」？
【編集部コメント】
マナミさんがついに核心を突いてくれました。エリさんはもちろん心の底からお母さんのためを思って行動しているつもりなのでしょう。ただ「お母さんのため」という言葉のなかには、チラチラと「自分が義両親に気を遣いたくないから」という気持ちが透けて見えてしまっていたようです。マナミさんの言うとおり、義両親を招きたくないのは「お母さんのため」ではなく「自分のため」だったのではないでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
