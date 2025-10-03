山形県酒田市出身のデザイン書家、高田桂帆さんの個展が明日から酒田市で開かれます。

【写真を見る】あふれる庄内への思い 酒田市出身のデザイン書家・高田桂帆さんの個展 「福に乗る庄内の光と風をたずさえて」（山形）

デザイン書家の高田桂帆さんは広島県在住で、あすから出身地の酒田市で「福に乗る庄内の光と風をたずさえて」と題した個展を開催します。

こちらは今回の個展のテーマに合わせ珪藻土を用いて作られた、庄内の光と風を表現した作品です。

デザイン書家 高田桂帆さん「私の生まれ育った神社の砂を頂いて地域の力を頂きながら皆さんにも光と風という作品を通してがんばってもらいたいという思いと、庄内の風土は本当に豊かで素晴らしいと改めて実感しているので特に思いを込めて描いた」

■福を呼ぶ縁起物

こちらは福を呼ぶ縁起ものとして知られる「左馬」を書いた作品です。

デザイン書家 高田桂帆さん「福を呼ぶという（意味）、今回のタイトルの福にのるに合わせて、みなさんに福を届けたいという思いと前を向いて希望を持って進んでほしいと願いを込めて描いた作品」

作品のどれも、高田さんの庄内に対する思いがあふれ、見る人をあたたく迎えてくれます。

デザイン書家 高田桂帆さん「作品を見て感じていただいて楽しんでいただいて、これを見たら元気になれるとかそういった活力というか幸せだなとか楽しいなと思えるようなことを感じていただけたらうれしい」

高田桂帆さんの個展はあすから２６日まで、酒田市のＬａｂミニギャラリーで開かれます。