食欲の秋到来！ 福岡各地では今週末、九州のグルメを楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

博多和牛×ふくおかごちそうマルシェ in 博多駅〜福岡のごちそうが博多駅前に大集合〜

福岡のブランド牛「博多和牛」や旬の県産農林水産物を味わえるマルシェを開催。県産農林水産物や加工品の販売、「博多ぶなしめじ」のもぎとり体験に加え、JR九州吹奏楽団などによる楽しいステージイベントでマルシェを盛り上げる。

日時:10月5日(日)まで、午前11時〜午後9時

場所:JR博多駅前広場 大屋根イベントスペース

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56682/

ルピシア グラン・マルシェ 福岡

世界各地の紅茶や緑茶、烏龍茶、多彩な風味のフレーバーティー、ハーブティー、イベント限定のお茶など65種類以上のお茶が自由に飲める無料試飲ブースを中心に、ルピシアの食やスイーツを楽しめる。要予約。

日時:10月4日(土)午前10時〜午後5時、5日(日)午前9時〜午後4時

場所:福岡国際センター（福岡市博多区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56761/

英国フェア2025

5つ星ホテルのスコーンをはじめ、気軽に紅茶が楽しめるティースタンドやアワードでNo.1に選ばれたフィッシュ&チップス、コーニッシュパスティ、スイーツも登場。ティーウエアや雑貨も用意。

日時:10月5日(日)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急 8階催場・「ユトリエ」イベントルームB

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56465/

小倉お城まつり 学んで遊んで、みんなで楽しむ小倉城遊園地！

「お城遊園地」をテーマにした学びと遊びの体験型コンテンツを楽しめる。「石器時代ゾーン」では化石発掘体験やティラノサウルスなりきり体験、「日本の文化ゾーン」では茶道体験や甲冑武者体験、「幕末〜明治時代ゾーン」では鉄砲体験や「なりきり新選組」など幅広い体験イベントが用意されている。キッチンカーや屋台が出店する「城下町食市場」もある。

日時:10月4日(土)、5日(日)、11日(土)〜13日(月・祝) 午前11時〜午後9時(ライトアップは午後6〜9時)

場所:小倉城天守閣前広場一帯、歴史の道など

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56709/

橋口五葉のデザイン世界

日本におけるブックデザインやグラフィックデザインの先駆的存在として知られる橋口五葉（1881-1921)のデザイン世界を紹介。「吾輩ハ猫デアル」をはじめとする装幀本、スケッチ・画稿、刷見本、絵画作品、新版画ほか作品・資料約220点を通して、優美で豊穣な「橋口五葉のデザイン世界」を紹介する。

日時:10月26日(日)まで、午前10時〜午後5時 （入館は午後4時半まで）月曜休館（13日は開館）

場所:久留米市美術館 2階

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56254/ ---

