イ・ボミが『エイジェックLADYGOカップ in とちぎ』に参戦！「ファンの前でいいプレーをしたい」
＜エイジェック LADYGO カップ in とちぎ 事前情報◇3日◇セブンハンドレッドクラブ（栃木県）＞30歳から45歳までの女子プロゴルファーが参戦する『エイジェック LADYGO カップ in とちぎ』が、2025年10月4日（土）に栃木県さくら市のセブンハンドレッドクラブで開幕。今大会にイ・ボミ（韓国）が出場することが発表された。
【写真】結婚式でウェディングドレスを披露するボミ
ボミは国内女子ツアー通算21勝を誇り、2015年からは2季連続で賞金女王に輝いた。2023年10月の「NOBUTA GROUP マスターズGCレディース」で日本ツアーから引退。LADYGOカップにはキム・ハヌル（韓国）とペアを組んだ2023年茨城大会以来の出場となる。今大会の出場者は30人。ダブルス形式でチームを組み、戦略性とチームワークで優勝を争う。ボミは同郷のユン・チェヨンとコンビ結成。大会初出場の有村智恵は、堀奈津佳とペアを組む。昨年大会では川満陽香理＆山本景子が優勝を飾った。昨年に引き続き、今年も有観客で行われる。以下はイ・ボミのコメント。「久しぶりの日本です。ファンの皆さんの前でいいプレーをしたい。久しぶりに会う選手のみんなも元気そうで良かったですし、ゴルフしながら、いろんな話ができるのがいいですね。大会を準備してくださった方々に感謝したいです。LADYGOカップは2回目の出場なので、優勝したい。ペアを組むユン・チェヨンさんと一緒に楽しく、一生懸命頑張ります」
【写真】ボミがドレスを披露
