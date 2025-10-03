タイトリスト、「日本女子オープン」をふくむ今季の国内女子ツアー全試合でボール使用率No.1に
アクシネットジャパンインクから、国内女子メジャーの使用率速報が届いた。「タイトリストは、国内女子ツアーメジャー大会『日本女子オープンゴルフ選手権』でゴルフボール使用率No.1を獲得しました。支持の高さは通常大会と変わらず、最も多くのプレーヤーが勝つために『プロV1・プロV1x』のトータルパフォーマンスを信頼しています」と、同社広報。
【画像】PGAツアーで今週供給されたばかり！新しい『Pro V1xレフトダッシュ』
ダレルサーベイ調べの120人中47人が「タイトリスト」で使用率は【39.2％】、2位メーカーが25.8％、3位メーカーが22.5％だった。また、タイトリストの選手のモデル内訳は『プロV1x』が30人で最も多く、『プロV1』が16人、『プロV1xレフトダッシュ』が1人だった。 同社によれば、ダレルサーベイ社が調査に入った14大会だけでなく、自社調べでも今季の国内女子ツアー28試合すべてで「ゴルフボール使用率No.1」をキープし続けているとか。また、今季の国内男子ツアーでも「ゴルフボール使用率No.1」の定位置をキープし続けている。
