気象予報士の穂川果音さんが自身のインスタグラムで、フォロワーにエールを送っています。



【写真を見る】【 穂川果音 】肩出しドレスでアフタヌーンティーから「今日もがんばろ♡」エール フォロワー応答「お互い頑張りましょう」





穂川さんは、白に紺のパターンが入ったホルターネックのワンピースドレスで、トレードマークのロングヘアを露出した肩にかけ、ティーカップを手に微笑む写真を投稿。穂川さんの前には、ティースタンドのトレイと思われるものがあり、その上には秋向けのモカ色をしたスイーツが鎮座していて、アフタヌーンティーの様子だと思われます。

穂川さんは「今日は金曜日！もうちょっとで休日だね〜」と、いつもの調子で "こんな休日を過ごしたい” と思わせる光景を投稿し「今日もがんばろ♡」とフォロワーにエールを送っています。







フォロワーからは「今日をしのいだら楽しい休み」「お互い頑張りましょう」「ありがとう、ほかのん」「早く仕事切り上げたいですね」「ハッピーな休みに！」など、エールに応える声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】