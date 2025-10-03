チェッカーズの名バラード「夜明けのブレス」がレゲエに！「今の時代により届く形にしたかった」（Keishi Tanaka）

【動画】「夜明けのブレス」× Keishi Tanaka × Pistachio Studio / Newtro

日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第45弾となるカバー楽曲「夜明けのブレス × Keishi Tanaka」のMVが公開された。

■クラブ寄りのレゲエアレンジでカバー

原曲「夜明けのブレス」は、1990年6月21日にリリースされたチェッカーズの23枚目のシングルで、彼らのバラード作品のなかでも特に人気の高い一曲。華やかさと活気に満ちた時代、約35年前の日本の音楽シーンを彩ったこの楽曲は、飾り気のないまっすぐすぎるほどの愛の宣言が綴られた名バラードとして、今も多くの人々に愛され続けてる。

この名曲をあらたなアプローチで再構築したのが、シンガーソングライターのKeishi Tanaka。原曲の美しさを丁寧に踏襲しながら、今回はあらたな試みとして打ち込みを基軸にしたクラブ寄りのレゲエアレンジを選択。

サウンドプロデューサーには、神奈川拠点の“ご近所録音チーム”ことピスタチオスタジオ（Pistachio Studio）の ryo takahashiを迎え、レゲエ的なビートのうえに、柔らかな語り口と真摯な歌声が響く本作は、聴く者の耳にそっと寄り添いながら、楽曲の持つ“愛”の多様な解釈を浮かび上がらせる。

Keishi Tanakaは今回の制作について、「普段できないアプローチをしたかった」「重いバラードの言葉をライトに歌うことで、今の時代により届く形にしたかった」とコメント。ラブソングにとどまらず、家族や友人、人生におけるあらゆる愛情を描く歌として、今を生きる私たちの胸に届くカバーとなっている。

ビジュアルは、イラストレーターゆいあいが描き下ろし。バイクに乗る青年を主役に据え、シャツの柄やナンバープレートなど、チェッカーズを想起させるディテールを随所に織り込んだ一枚で、「君のことを守りたい」と歌うまっすぐな愛情を誠実な男性像として丁寧に表現している。

【画像】「夜明けのブレス」メインビジュアル

