三重県の国道で軽乗用車が横転し、高校生を含む男女5人が死亡、1人が重傷を負いました。定員が4人の車に、6人が乗っていたとみられ、警察が事故の状況を調べています。

男女6人が乗っていたとみられる軽自動車。車体は傷つき、血痕も残っています。

警察によると、事故が起きたのは3日午前0時すぎ…

目撃者

「車両が横転し、3人が出血し路上で倒れていた」

現場は、三重県名張市。軽自動車は、国道165号を奈良方面から東へ走行していました。

■手前の道には「急カーブ注意」

乗っていたとみられるのは、高校生の男女3人と10代の女性、20代の男性2人のあわせて6人です。それぞれどこに座っていたかはわかっていませんが、定員4人の車内に、あと2人乗っていたとみられます。

車が横転したのは、カーブしている場所。手前の道には「急カーブ注意」と書かれています。曲がりきれなかったのでしょうか。縁石をこするように走行し、電柱にぶつかったあと、横転したとみられる車。

6人は病院に搬送されましたが、高校生を含む10代の女性3人と20代の男性2人が死亡。男子高校生1人が重傷です。

■かなりのスピードで走行か

実際に、道路を走ってみると、緩やかなカーブ。見通しも悪くはありません。

警察は、軽自動車がカーブをかなりのスピードで走行し、曲がりきれずに横転したとみて、事故の状況を詳しく調べています。