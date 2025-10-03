【凱旋門賞】アロヒアリイ 抜群の適性を武器に夢舞台へ 凱旋門賞に縁のある血筋が花開くか



10月の第1日曜日、パリは熱く燃え上がる――欧州随一のビッグレース、凱旋門賞の発想がもう間もなくに迫っている。

過去の歴史を紐解けば、イタリアの英雄リボー、フランス史上最強馬との呼び声高いシーバード。

そしてそのレース振りが今もなお語り継がれるダンシングブレーヴに奇跡の馬ラムタラ、近年でもトレヴ、エネイブルらが勝利して歴代勝ち馬の名を見れば世界の競馬の歴史がわかるといっても過言ではないそうそうたる面々が名を連ねている。

日本馬も1969年にスピードシンボリが挑んで以来、55年間で31頭、延べ34回挑んだが、結果は［0・4・0・30］と苦戦を強いられてきた。

日本競馬界でチャンピオンとなった馬が「もっと強い馬に会いに行く」と言わんばかりに世界最高峰のレースに挑んでは辛酸を舐めさせられるというシーンを何度も見せつけられた。

■アロヒアリイ

凱旋門賞の舞台では未だ勝ち星を挙げていない日本馬だが、挑むたびにそのノウハウは確立されていった。そうした中で欧州の馬場に適性を感じさせる馬が思わぬ激走を見せるケースもしばしばみられる。

今年、そうした馬場適性の面で期待が掛かるのがアロヒアリイとビザンチンドリームだ。

アロヒアリイがデビューしたのは昨年11月。直線で鋭く伸びて2着馬に2馬身半差を付けるという快勝を収めると、3歳春には皐月賞への出走をかけて弥生賞に挑戦。ここでは苦戦を強いられるかと思われたが、直線で豪快に伸びてきて勝ち馬とは0.1秒差の3着に。

そうして迎えた皐月賞はさすがに相手が強かったのか、後方からマクるように上がるも伸びきれずに8着。

ここまで4戦1勝、重賞勝ちもなかったため、凱旋門賞挑戦の報が出た際は驚きの声も少なからず挙がるほどだった。

しかし、アロヒアリイは欧州の馬場で結果を出した。8月のギヨームドナルノ賞では出遅れながらもすぐにハナを奪い、スローペースに持ち込むと後続を突き放して2着馬に3馬身半差を付ける完勝振り。

この時の3着馬が後のニエル賞勝ち馬クアリフィカーということを考えても価値ある重賞初制覇となった。

迎える凱旋門賞は日本馬の中では最も内枠になる4番ゲートからのスタート。父ドゥラメンテは現役時代、凱旋門賞挑戦を断念した経験があり、母父オルフェーヴルは凱旋門賞で2年連続2着とこのレースに縁がある。

抜群の適性を武器にここでも激走を見せてくれるだろうか。

■文／福嶌弘

