¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬Ä¾Á°Í½Â¬¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ä¡×¡Ö¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÏÎÈ÷¸¼ÆÁ¥¿¥¤¥×¡×
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤Ç¡¢²áµî¤Ë£²ÅÙÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬£³Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£Íâ£´Æü¤ËÅê³«É¼¤¬Ç÷¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö¡ÊÎÓ¡ËË§Àµ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤¬¸µµ¤¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÄ°÷É¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Î¥³¥¢¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡Ë¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤ÏºÇ½é¤«¤éµÄ°÷É¼¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸ÇÉ¤Èµì´ßÅÄÇÉ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ßÅÄ¤µ¤ó¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÎÓ¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹â»Ô¡ÊÁáÉÄ¡Ë¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¿äÁ¦¿Í¤ËÇÉÈ¶¤Î¿Í´Ö¤òÂß¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾õ¶·¤ò¸«¤ÆÍÍø¤ÊÊý¤ËÄ¥¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥º¥Ð¥êº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤è¤Û¤É¡¢¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¹â»Ô¤µ¤ó¤È¾®Àô¤µ¤ó¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾®Àô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¤Ë¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·Á¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î·Á¤Î¥°¥¤¥°¥¤Êª¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤Ç¤â¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢ÎÈ÷¸¼ÆÁ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁíºÛÁªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ò¤â´¬¤¹þ¤à¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬¾¡¤Á¤½¤¦¤À¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼±¸«¤Î¹â¤¤¿Í¤À¤«¤é¡£¼ã¤¤¿Í´Ö¤À¤±¡¢ÃæÇ¯¤À¤±¡¢Ç¯´ó¤ê¤À¤±¤ÎÁÈ¿¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£