内田雄馬、10月放送TVアニメ『デブとラブと過ちと！』EDテーマ「私でよかった！！！」各音楽サービスにて配信＆MV公開！

声優として数多くの話題作に出演し、アーティストとしては日本武道館にて2度の単独公演を成功させ、名実ともに声優、アーティストとして大活躍中の内田雄馬。

本日10月3日（金）よりデジタルシングル「私でよかった！！！」が各音楽サービスにて配信スタートとなった。

「私でよかった！！！」は、自身が「結城圭介」役でも出演する10月より放送となるTVアニメ『デブとラブと過ちと！』EDテーマで、作品のテーマにも沿ったポジティブな歌詞とロックサウンドが耳に心地よい楽曲に仕上がっている。

また、本楽曲のMVが本日19時より内田雄馬 YouTubeチャンネルにてプレミア公開となり、その後、内田雄馬本人が出演するショート生配信がYouTubeにて展開される。ファンはぜひこの時間をチェックしよう。

そして、来週末10月11日（土）・12日（日）には7月から始まったライブツアーの追加公演「YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Colorful〜」が神奈川県・横浜BUNTAIにて開催となる。チケットは現在一般発売中。パワフルなパフォーマンスが話題のライブツアーをどのように締めくくるのか、ぜひその目で確認しよう。声優活動に加えて、アーティストとしての活動も活発な内田雄馬。これからの活躍に目が離せない。

●配信情報デジタルシングルTVアニメ『デブとラブと過ちと！』EDテーマ「私でよかった！！！」作詞・作曲・編曲：篠崎あやと／橘亮祐

https://yuma-uchida.lnk.to/WatashideYokatta

「私でよかった！！！」リリース記念ショート生配信

10/3 19:10頃〜

https://www.youtube.com/live/L7gdeknR34E?si=YYwCLc_NDllQxDHW

●ライブ情報

YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ ~Colorful~

10/11（土）OPEN17:00/ START18:00

10/12（日）OPEN14:00/ START15:00

会場：神奈川・横浜BUNTAI

チケット情報

全席指定：11,000円（税込）

https://yuma-uchida.lnk.to/Atelier_ticket_Colorful

内田雄馬オフィシャルサイト

https://www.uchidayuma.com

TVアニメ『デブとラブと過ちと！』公式サイト

https://s.mxtv.jp/anime/debulove/