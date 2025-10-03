WEST.神山智洋＆茺田崇裕が“日本速歩協会“を訪問！重岡大毅は「すごい興味がある！」と前のめり

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WEST.の冠番組『リア突WEST.レボリューション』が、番組6年目に突入する2025年10月より放送時間が土曜24時からとなる。10月4日の24時台初回は、人気企画「レボリューションな協会紹介協会」をお届け。協会を背負って立つ（？）会長、神山智洋が満を持してロケに出動する「協会紹介協会 神山会長初出陣の巻」が放送される。

■神山智洋が付き添いとして従えたのは、協会員である濱田崇裕

番組丸5年の節目を前に、数多の協会にお世話になっている『リア突』が立ち上げた「レボリューションな協会紹介協会」。全国各地の革命的で面白ステキな協会を紹介していく「協会のための協会」、その協会の“会長”に知らぬ間に就任していたのが神山智洋。

そのムチャぶり（？）を「勝手に決められたのに、なんで受け入れられてるの？」とメンバーに驚かれるほど素直に受け入れた神山は今回、協会員である濱田崇裕（濱は、異体字が正式表記）を付き添いとして従え、会長として初のロケに挑む。

■重岡大毅が「すごい興味がある！」と前のめりになった理由とは…？

行き先は競歩ならぬ“速歩”の普及に努める「日本速歩協会」。会長のレクチャーにより、徐々に速歩のコツを得ていく神山と濱田。その鍛え方をスタジオでメンバーも実践してみるが、その内容は「これホンマにちゃんとしたトレーニングなん？」と思わず叫ぶほど奇妙に映るもの。「これやったのアイドルで初めてちゃう？」と首をかしげながらも、素直に実技を重ねていく。

「二足歩行を極める」をテーマに置く日本速歩協会の会長曰く、「速く歩けるようになった瞬間に人生がカッと変わる」とのこと。その説明を聞いた瞬間、とある事情から重岡大毅が「すごい興味がある！」と前のめりに。重岡はなぜ前のめりなのか、そして会長と付き添いコンビは無事に速歩をマスターして人生をカッと変えられたのか？

なお、番組はTVerにて見逃し配信、Prime Videoでは地上波放送に未公開シーンや反省会アフタートークなどの特典映像を加えた特別版が見放題独占配信される。

ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』

10/04（土）24:00～24:25 ※関西ローカル

出演：WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕、小瀧望）

