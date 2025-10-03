１日、イベントステージで演目を披露するロシア人の演者。（牡丹江＝新華社配信）

【新華社ハルビン10月3日】中国黒竜江省牡丹江市の綏芬河（すいふんが）口岸（通関地）で1日、美食を通じた文化交流イベントと牡丹江市全域グルメマップの発表会が行われ、食を媒体とし文化を懸け橋とする国境の祭典が幕を開けた。

中国が9月15日にロシアに対しビザ免除政策を実施して以来、国境の小さな街、綏芬河では至る所に異国情緒があふれている。ロシア語と中国語のあいさつが飛び交う中、ロシア人観光客は本場の東北地方の煮込み料理に舌鼓を打ち、伝統的なロシア料理の馴染み深い味わいに笑みを浮かべる。利便性の高い通関サービスと友好的な雰囲気が、国境を越えた往来をより一層緊密にしている。

１日、グルメエリアで名物料理を味わう来場者。（牡丹江＝新華社配信）

イベントステージの傍らにはグルメエリアが設けられ。ずらりと並んだ美食の数々から食欲をそそる香りが漂い、内外の観光客は自然と足を止める。発表されたばかりの「牡丹江市全域グルメマップ」は次々と観光客の手に取られ、「味覚のままに旅をする」ための実用的なガイドブックとなっている。

食文化交流をテーマとしたイベントはまさに、国慶節と中秋節の大型連休期間中に綏芬河で催される一連のイベントのハイライトと言える。現地では中国伝統の趣が存分に披露される中秋節の園遊会や、中ロ文芸公演、越境ショッピングを盛り上げる「綏芬河逸品祭り」など、特色豊かな約10のイベントが次々と行われ、国境の街に濃厚な「庶民的活気」と「国際的な雰囲気」を注ぎ込んでいる。（記者/沈易瑾）