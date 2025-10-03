２日、「莫高学堂」親子クラスの授業風景。（敦煌＝新華社配信）

【新華社蘭州10月3日】中国甘粛省敦煌市の「莫高学堂」に国慶節・中秋節連休期間（1〜8日）中、約40人の受講生が集まった。ベテラン専門家による講義から石窟見学、壁画修復の模擬体験、壁画に描かれた衣装を再現したファッションショーまで、理論と実践を融合させたカリキュラムにより、受講生らは従来型の観光における「受動的な見学者」の立場を超え、敦煌文化を深く理解し継承する体験者、そして能動的に敦煌文化の発信に努める探求者へと育っていく。

「莫高学堂」は中国初の敦煌文化をテーマとする研修機関として、2018年に設立された。主導機関の敦煌研究院文化弘揚部の柴啓林（さい・けいりん）副部長は、「莫高学堂」の開設の目的について、探究型学習と旅行体験の深い融合という時代のニーズに応えるものだと紹介した。

敦煌を出発点に、「莫高学堂」はさらに内容の充実を図っている。今年の国慶節・中秋節の8連休には、河西回廊をテーマとしたスタディーツアーを実施した。莫高窟（ばっこうくつ）、楡林窟（ゆりんくつ）、馬蹄寺石窟群、天梯山（てんていさん）石窟、炳霊寺（へいれいじ）石窟などが線でつながり、「シルクロード石窟回廊」として独自の魅力を発揮している。

「莫高学堂」研修プロジェクト部マネージャーの関燕茹（かん・えんじょ）さんによると、受講生の多くがリピーターとなっており、中には5回も参加して探究型学習を極めている人もいるという。

国際クラスも開講しており、日本や韓国、フランス、米国などから文化に関心のある人々が参加している。（記者/張玉潔）