女優・杉咲花（２８）が生放送に出演し、その衣装に注目が集まった。

２日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）にゲスト出演。ヒロインを務めた２０２０年後期の朝ドラ「おちょやん」以来、４年ぶりの「あさイチ」登場となった。

前日の２日が２８歳の誕生日だった杉咲。抱負を聞かれ「やっぱり、健康に生きたいです、ハイ」とほほえんだ。

番組を見たネットは「杉咲花さんの衣装が素敵。デニム可愛い」「杉咲花さんかわいい。セーター、ジーンズ、ローファーもよくお似合い」の声。ダークグレーのハイネックのニットをデニムにＩＮ。黒い革靴を合わせ、全身カジュアルに仕上げた。

ゲスト女優としてはちょっと珍しいラフなファッションに、ネットは驚きながらも注目。「あさイチが杉咲花ちゃんで思わず『あーっ！』って声がでた笑 デニムにグレーニット、かぁいいなぁ」「杉咲花ちゃん、かわいすぎる。姿勢もシルエットも衣装も雰囲気もそばかすも素敵」「杉咲花ちゃんが着てるニットかわいい。というか、全体的に私が好きなファッション」といった声が。番組の公式インスタグラムに写真がアップされ、「ゲストでジーンズ姿。とてもいい好感持てました」というコメントも寄せられた。