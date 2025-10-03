ミセスがメンバー全員でオールナイトニッポン初担当！『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』放送決定
今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEが、10月10日放送のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当する。ミセスが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めるのは初。
■結成10周年のミセスが10月10日午後10時から放送
デビュー10周年を記念してアニバーサリーベストアルバム『10』のリリース、10月末から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催するなど勢いが止まらないMrs. GREEN APPLE。
そんな彼らが、デビュー10周年の10月10日午後10時（22時）から、初のオールナイトニッポンをメンバー全員が生出演して届ける。
詳細なコーナーなど、リスナーからのメール募集に関しては、追ってオールナイトニッポンの公式X（@Ann_Since1967）で発表される。
■番組情報
ニッポン放送 『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』
10/10（金）22:00～24:00
ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送
パーソナリティ：Mrs. GREEN APPLE
番組メールアドレス：mga@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#ミセスANNG
■リリース情報
2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」
