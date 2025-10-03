ミセスがメンバー全員でオールナイトニッポン初担当！『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEが、10月10日放送のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』のパーソナリティを担当する。ミセスが『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めるのは初。

■結成10周年のミセスが10月10日午後10時から放送

デビュー10周年を記念してアニバーサリーベストアルバム『10』のリリース、10月末から12月にかけて、12公演で55万人を動員予定の5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催するなど勢いが止まらないMrs. GREEN APPLE。

そんな彼らが、デビュー10周年の10月10日午後10時（22時）から、初のオールナイトニッポンをメンバー全員が生出演して届ける。

詳細なコーナーなど、リスナーからのメール募集に関しては、追ってオールナイトニッポンの公式X（@Ann_Since1967）で発表される。

■番組情報

ニッポン放送 『Mrs. GREEN APPLEのオールナイトニッポンGOLD』

10/10（金）22:00～24:00

ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送

パーソナリティ：Mrs. GREEN APPLE

番組メールアドレス：mga@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#ミセスANNG

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

■関連リンク

『オールナイトニッポン』番組サイト

https://www.allnightnippon.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com