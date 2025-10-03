キャンペーン：OWCの50製品が「Amazonプライム感謝祭」で最大29％OFF。メモリーカードやポータブルSSDなど
キャンペーン：OWCの50製品が「Amazonプライム感謝祭」で最大29％OFF。メモリーカードやポータブルSSDなど
Other World Computing, Inc.（OWC）は、Amazonで開催される「Amazonプライム感謝祭」に参加。10月4日（土）からの先行セールおよび、10月7日（火）からの本セールで同社製品を割引価格で提供する。
CFexpressカードをはじめとする各種メモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなどをラインアップ。最も割引率が大きいのは、USB4対応のポータブルSSD「Express 1M2」の8TBで、29％OFFとなる。在庫がなくなり次第終了する。
セール期間 先行セール：2025年10月04日（土）0時00分～ Amazon プライム感謝祭：10月7日（火）0時00分～10月10日（金）23時59分
セール対象製品（例）
CFexpress 4.0 Type B Atlas Ultra（1TB）：47,850円→39,070円（18%OFF） Atlas Ultra（2TB）：90,750円→71,630円（21%OFF） Atlas Pro（256GB）：25,520円→20,840円（18%OFF） Atlas Pro（512GB）：29,700円→23,440円（21%OFF）
CFexpress 2.0 Type B Atlas Ultra（165GB）：19,900円→17,990円（10%OFF） Atlas Ultra（325GB）：31,900円→29,750円（7%OFF） Atlas Ultra（650GB）：59,800円→53,580円（10%OFF） Atlas Pro（128GB）：11,710円→9,250円（21%OFF） Atlas Pro（256GB）：12,950円→10,860円（16%OFF） Atlas Pro（512GB）：21,800円→19,360円（11%OFF）
CFexpress 4.0 Type A Atlas Pro（480GB）：28,050円→25,240円（10%OFF） Atlas Pro（960GB）：59,400円→52,090円（12%OFF）
SDXC UHS-II V90 Atlas Ultra（128GB）：16,500円→13,020円（21%OFF） Atlas Ultra（256GB）：28,050円→23,470円（16%OFF） Atlas Ultra（512GB）：72,600円→58,610円（19%OFF）
SDXC UHS-II V60 Atlas Pro（64GB）：3,460円→2,730円（21%OFF） Atlas Pro（128GB）：4,950円→3,910円（21%OFF） Atlas Pro（256GB）：8,250円→6,510円（21%OFF） Atlas Pro（512GB）：19,800円→15,630円（21%OFF） Atlas Pro（1TB）：40,920円→33,860円（17%OFF）
カードリーダー Atlas FXR CFexpress Type B：11,999円→11,020円（8%OFF） Atlas USB4 CFexpress Type B：14,300円→10,980円（23%OFF） Atlas Dual CFexpress Type B/SD：11,440円→10,210円（11%OFF） Atlas Dual SD：11,440円→10,210円（11%OFF）
ポータブルSSD（Thunderbolt 5） Envoy Ultra（2TB）：63,790円→47,390円（26%OFF） Envoy Ultra（4TB）：98,990円→85,060円（14%OFF）
ポータブルSSD（Thunderbolt 3） Envoy Pro FX（1TB）：45,487円→36,470円（20%OFF） Envoy Pro FX（2TB）：59,900円→42,980円（28%OFF） Envoy Pro FX（4TB）：92,560円→73,340円（21%OFF）
ポータブルSSD（USB4） Express 1M2（ケース）：19,800円→16,600円（16%OFF） Express 1M2（1TB）：38,750円→29,950円（23%OFF） Express 1M2（2TB）：59,990円→45,580円（24%OFF） Express 1M2（4TB）：97,640円→76,110円（22%OFF） Express 1M2（8TB）：217,000円→154,270円（29%OFF）
ポータブルSSD（USB 3.2 Gen2） Envoy Pro Elektron（1TB）：24,883円→22,390円（10%） Envoy Pro Elektron（4TB）：86,990円→65,120円（25%） Envoy Pro mini（1TB）：25,240円→20,760円（18%） Envoy Pro mini（2TB）：50,490円→39,070円（23%）
ドック＆ハブ Thunderbolt 5 Dock 11ポート：54,450円→46,280円（15%OFF） Thunderbolt 4 Dock 11ポート：36,860円→29,950円（19%OFF） Thunderbolt 4 Go Dock 11ポート：42,070円→37,860円（10%OFF） Thunderbolt 3 ドック 14ポート：30,265円→24,910円（18%OFF） Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート：16,660円→12,890円（23%OFF） USB 3.2 Gen2 USB-C トラベルドック：5,890円→4,560円（23%OFF） USB 3.2 Gen2 USB-C トラベルドックE：8,410円→6,510円（23%OFF） Thunderbolt 5 ハブ：31,350円→26,650円（15%OFF） Thunderbolt 4 ハブ：21,565円→18,480円（14%OFF）
ケーブル Thunderbolt 5 ケーブル (0.3m)：3,400円→2,770円（19%OFF） Thunderbolt 5 ケーブル (0.7m)：4,460円→3,870円（13%OFF） Thunderbolt 5 ケーブル (1.0m)：5,960円→5,130円（14%OFF）